​​​​​​​Откройте для себя окно – всего одно!

И вовсе не фантастика: открывая бизнес, необязательно бегать по инстанциям.

Некоторые диванные скептики рассуждают: мол, в наше время, создавая бизнес, человек изначально подвергает себя угрозе мытарств. Вначале, дескать, придется побегать по кабинетам для оформления зданий, земли, получения различного вида разрешений. Да и потом, когда дело пошло, придется тратить массу времени на «номенклатуру». А вот и нет!

По крайней мере, изучив воп­рос юридической поддержки бизнеса на примере Кызылординской области, автор этих строк с уверенностью может сказать: было бы у человека желание открыть свое дело, а помощники найдутся! Причем за помощь платить не придется.

Широчайший спектр услуг предприниматели области, как начинающие, так и опытные, могут получить в КГУ «Правительство для бизнеса».

Интересна, кстати, история его создания. В 2017 году при управлении предпринимательства и туризма Кызылординской области начало работу КГУ «Центр обслуживания предпринимателей», бизнесменам оно оказывало 40 видов услуг по четырем направлениям.

А 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил осуществить в регио­нах проект «Правительство для бизнеса». И на территории Кызылординской области он был запущен именно на базе КГУ «Центр обслуживания предпринимателей», которое как бы осталось на своих позициях, но значительно их усилило. И это пошло на пользу.

– Итак, 28 мая 2020 года КГУ «Центр обслуживания предпринимателей» переименовали в КГУ «Правительство для бизнеса», и оно начало работу в новом формате, по принципу «одного окна», – рассказывает директор учреждения Батыржан Аймаганбетов. – Также наше КГУ было определено как фронт-офис Кызылординской области по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов.

Чтобы понять, как много сделано за 5 лет и 10 месяцев, думается, надо обратиться к цифрам. КГУ «Правительство для бизнеса» охватывает взаимодействием 57 государственных организаций. Специалисты учреждения оказывают предпринимателям и инвесторам Кызылординской области 83 вида услуг по семи направлениям. За эти годы на бесплатной основе удовлетворено 66 365 обращений за услугами.

– Предприниматели могут получить консультации и поддерж­ку по вопросам, касаю­щимся землеустройства, архитектуры и градостроительства, выдаче технических условий на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, к электрическим и газовым сетям, к теплотрассам, – перечислил Батыржан Аймаганбетов. – Могут проконсультироваться на предмет выплат в госбюджет, финансовой поддержки в рамках государственных программ, привлечения инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов, а также государственных и других видов услуг, связанных с развитием всех сфер предпринимательства на бесплатной основе. При этом из 83 видов оказываемых услуг 33 – это просто госуслуги, а 35 – электронные государственные услуги.

Представляете, как удобно? Пришел в КГУ человек с едва сформировавшейся мыслью о том, какое предприятие он хочет открыть, а ему и бизнес-план помогут разработать, и документы оформить, и первое время станут консультировать по налогам, законодательству…

– Есть, конечно, частные фирмы, которые те же бизнес-планы делают гражданам за деньги, – говорит Батыржан Аймаганбетов. – Но мы сделаем бесплатно и не хуже. У нас прекрасные специалисты, которыми я по праву могу гордиться.

Отметим, всего в КГУ 33 специалиста, которые работают с населением не только в Кызылор­де, но и в районах области, Байконыре.

– Часто предприниматели идут к нам с вопросами, которые сами не могут решить, – рассказывает директор гос­учреждения. – Например, у бизнесмена на горизонте появился иностранный партнер, и нужен профессиональный переводчик, чтобы помочь провести деловую встречу. Мы и такого можем предоставить. Например, крупная турецкая компания будет строить новую ТЭЦ в Кызылорде, и именно мы сопровождали проект по части перевода во время встреч с инвестором.

На вопрос о том, насколько нужным, важным, востребованным у населения оказалось учреждение, которое он возглавляет, директор ответил языком цифр.

– Если в 2017 году КГУ «Правительство для бизнеса» в Кызылординской области удовлетворило 2 439 обращений предпринимателей, то в 2018-м – уже 6 070. В 2019 году – 10 546, в 2020-м – 13 488, в 2021 году было оказано 16 763 услуги. И этот рост радует. Предпринимателей становится больше. Как радует и то, что объекты бизнеса, над созданием и развитием которых бизнесмены области работали с нашим непосредственным участием, успешно развиваются и процветают, – говорит Батыржан Аймаганбетов. – Дают населению региона работу, обеспечивают прибыль, налоги в бюджет. Нет ничего приятнее, чем видеть плоды своих усилий.