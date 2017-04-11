​Откройте дверь прокуратуре

Главной причиной селяне называют большую удаленность их населенных пунктов от райцент­ра. У двух граждан здесь же были приняты необходимые документы на получение удостоверения личности. Остальным представители миграционной службы разъяснили порядок оформления, выдали образцы заявлений.

Выходу в народ способствует проект «Доверие населения», в рамках которого сотрудники областной прокуратуры провели дворовые и поквартирные обходы и помогли более 200 нуждающимся семьям из уязвимых слоев населения. Были изучены проблемы трудоустройства и приобретения жилья, получения услуг здравоохранения и образования, выплат пособий. Многодетной семье Асановых оказана помощь в виде продуктов питания и необходимых вещей, главе выдано направление на трудоустройство через центр занятости.