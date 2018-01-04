​Открылась Аллея медиков

Свежий выпуск
631
Любовь Доброта

Руководитель ОО медицинских работников «Оңтүстік» Икрам Тулеев убежден, что со временем эта аллея станет местом встреч как начинающих, так и опытных врачей, а также символом единения медиков не только Шымкента, но и всего Казахстана.

К примеру, выпускники медицинских вузов и колледжей смогут произносить здесь клятву Гиппократа, выдержки из которой содержатся тут же – на гранитной стеле. Профессиональным ориентиром для молодых медиков станет пример врачей области, отдавших свои жизни, спасая больных. Их имена вошли в историю здравоохранения региона и теперь увековечены на аллее.

Кроме того, здесь установлен памятник первому казахскому целителю Отейбойдаку Тлеукобылулы, который прожил 95 лет и ушел из жизни 525 лет назад. В свое время он был широко известен как талантливый лекарь и мудрый ученый. Предложенные им методы лечения, в частности инфекционных заболеваний, после усовершенствования применяются и сейчас. Письменный труд медика частично дошел до нашего времени благодаря китайским архивам.

В торжественной церемонии открытия уголка памяти приняли участие руководители области и города, депутаты областного маслихата, врачи и представители медицинских учреждений, ветераны здравоохранения, студенты. Стоит отметить, что Аллея медицинских работников построена за счет спонсоров. В ее возведение внесли свой вклад архитектор Аскар Мамырбаев, скульптор Абдикарим Ахметов и строитель Руслан Искаков.

Популярное

Все
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
От хобби – к специальности
Малый Талдыколь: как «поженить» Ұлы Дала и город
Встречайте, эллины, номадов!
«Алаш» – идея единой тюркской государственности
Язык до Астаны доведет...
Инициатива приветствуется!
При должном подходе можно получить желаемый результат
Бьет – не значит любит
Откуда Казахстан планирует импортировать авиатопливо
Беженцы из каких стран проживают в Казахстане
Вспышка кори в Астане: детский стационар перегружен на 111%
Продать младенца через соцсети хотела девушка в Алматинской области
Токаев прибыл в Баку
Нитки, бархат да иголка
Школьник с фамилией Герой остановил неуправляемый автобус с пассажирами в Алматинской области
Не по школьной программе
Нужны ли нам проступки?
Нет лото, но зато...
О диагностике ВИЧ-инфекции
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши

Читайте также

Вместо молока
Нужны ли нам проступки?
Равные партнеры
От потребностей – до решений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]