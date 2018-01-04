​Открылась Аллея медиков

Руководитель ОО медицинских работников «Оңтүстік» Икрам Тулеев убежден, что со временем эта аллея станет местом встреч как начинающих, так и опытных врачей, а также символом единения медиков не только Шымкента, но и всего Казахстана.

К примеру, выпускники медицинских вузов и колледжей смогут произносить здесь клятву Гиппократа, выдержки из которой содержатся тут же – на гранитной стеле. Профессиональным ориентиром для молодых медиков станет пример врачей области, отдавших свои жизни, спасая больных. Их имена вошли в историю здравоохранения региона и теперь увековечены на аллее.

Кроме того, здесь установлен памятник первому казахскому целителю Отейбойдаку Тлеукобылулы, который прожил 95 лет и ушел из жизни 525 лет назад. В свое время он был широко известен как талантливый лекарь и мудрый ученый. Предложенные им методы лечения, в частности инфекционных заболеваний, после усовершенствования применяются и сейчас. Письменный труд медика частично дошел до нашего времени благодаря китайским архивам.

В торжественной церемонии открытия уголка памяти приняли участие руководители области и города, депутаты областного маслихата, врачи и представители медицинских учреждений, ветераны здравоохранения, студенты. Стоит отметить, что Аллея медицинских работников построена за счет спонсоров. В ее возведение внесли свой вклад архитектор Аскар Мамырбаев, скульптор Абдикарим Ахметов и строитель Руслан Искаков.