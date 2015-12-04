​Открыли зимний сезон

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Значительно улучшены лыжные спуски, усовершенствован бэби-лифт, который пользуется особым спросом у самых маленьких спортсменов. Приятно удивил лыжников и сноу-парк для виртуозов и мастеров лыжных трюков.

Почетное право открытия зимнего сезона было предоставлено руководителю управления туризма Акмолинской области Шынарбеку Батырханову и директору ГЛБ «Електы» Анар Бектемировой. Гостей впечатлили комфортабельные номера, а также прокатный пункт, где можно взять лыжи и другое оборудование. 

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