​Открылся детский центр

Это настоящий рай для детей и подростков. На территории в 840 кв. м расположены 5 игровых зон и 50 аттракционов. Идейным организатором проекта стал предприниматель Ерболат Айтжанов.

«В день центр могут посетить более 100 ребят возрастом от 2 до 15 лет. Разнообразные аттракционы я привез из Алматы и Москвы. Здесь есть лабиринты, карусели, автодромы, башни падения, всевозможные симуляторы, лазерные тиры и прочее. Все они отвечают требованиям техники безопасности. В помощь детям и их родителям мы наняли семерых аниматоров из числа местных жителей», – рассказал предприниматель.

30-летний отец двоих детей давно мечтал открыть что-то подобное в родном ауле. Обратился за помощью в Центр обслуживания предпринимателей при Мангистауском филиале АО «Фонд «Даму». Получив квалифицированную консультацию, решил получить в банке кредит. Проект профинансировал один из банков в размере 15 млн тенге под 19% годовых сроком на 36 месяцев.

У бизнесмена не хватало залогового обеспечения по кредиту, поэтому для его покрытия он воспользовался гарантией фонда «Даму» в размере 33% от суммы кредита. Субсидирование процентной ставки позволило снизить нагрузку с 19% до 9%. Оставшиеся 10% будут возмещены за счет государства.

Однако молодой предприниматель планирует выплатить всю сумму по кредиту уже через полтора года. У Ерболата Айтжанова большие планы на будущее. Рядом с игровыми площадками он хочет открыть детское кафе на 40 человек.