Открылся филиал ассоциации Свежий выпуск Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

«Мы планируем участвовать в разработке национальных программ и крупных проектов, проводить мероприятия, направленные на реализацию основных прав и интересов детей», – говорит М. Бейсеканова.

У представителей филиала «Асыл бала» уже есть план работы, в соответствии с которым запланировано проведение социо­логических и правовых исследований. Их результаты будут учитываться в определении приоритетов деятельности ассоциации. На сегодня один из них – последовательное приобщение юных казахстанцев к нравственным ценностям и народным традициям, изучению истории Отечества.



