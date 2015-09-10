Свежий выпуск Открылся филиал СЦК Марина ЛИМАРЕНКО, Шымкент

Приветствуя журналистов, аким области Бейбут Атамкулов выразил надежду на то, что данная диалоговая площадка будет способствовать еще большему взаимодействию государственных органов с представителями СМИ.

Первая пресс-конференция, прошедшая сразу же по завершении официальной презентации, была посвящена важной для ЮКО теме реализации программы индустриа-лизации и развития предпринимательства. Основным спикером по данному вопросу стал заместитель акима области Сапарбек Туякбаев. Он, в частности, рассказал о масштабной работе по созданию логистических центров, которые призваны решить огромный пласт проблем, связанных с транспортировкой, хранением и продвижением товаров как на внутренние, так и на внешние рынки.

Один из вопросов касался и развития туристской отрасли.

– Определены основные точки роста в этом направлении, – ответил С. Туякбаев. – В Сарыагаше на 600 гектарах будет построена туристско-курортная зона. На Шардаринском водохранилище появятся благоустроенные пляжи и все, что нужно для комфортного отдыха людей. В Толебийском районе строится современный горнолыжный комплекс «Каскасу», рассчитанный на 5 000 лыжников. В Туркестане, на территории средневекового городища, проведут работы по возрождению заповедника-музея. Проекты будут осуществлены с привлечением средств инвесторов, позволят создать новые рабочие места, поддержать экономику региона.

Как было заявлено на пресс-конференции, до конца года СЦК при Президенте РК планирует открыть офисы во всех регионах страны.