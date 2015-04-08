Свежий выпуск Открылся пограничный переход По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

На церемонии открытия присутствовали посол Ирана в Ираке Хассан Данефар и генерал-губернаторы приграничных провинций: иранской – Керманшах и иракской – Дияла. По словам главы совета Диялы Матны аль-Тамими, открытие пограничного пункта поможет обеспечить работой 1 500 жителей этой провинции. Он оценил работы по налаживанию функционирования КПП в 10 млн. долларов.

Пункт Сомар – Мандали – ближайший к Багдаду погранпереход на ирано-иракской границе. Он был закрыт с 1980 года, с той поры, когда началась ирано-иракская война, продолжавшаяся до 1988 года.



«Смутные» шансы разоружения

Высокий представитель Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения Ангела Кейн видит «смутные» перспективы для продолжения процесса сокращения ядерных арсеналов. Выступая на открытии Комиссии ООН по разоружению, она заявила, что мировое сообщество может перечеркнуть успехи, достигнутые за последние 25 лет.

Кейн, как сообщает ТАСС, отметила, что «никогда не видела столь серьезных разногласий между ядерными и неядерными государствами по вопросам масштабов и темпов разоружения». В связи с этим, по ее словам, большие надежды возлагаются на обзорную конференцию по Договору о ядерном нераспространении (ДНЯО), которая откроется в штаб-квартире всемирной организации 27 апреля.

ДНЯО вступил в силу 5 марта 1970 года. В настоящее время его участниками являются 189 государств. Документ не подписали Израиль, Индия, Пакистан и Южный Судан. КНДР объявила о выходе из конвенции перед тем, как провела свое первое ядерное испытание в 2006 году. Обзорные конференции по рассмотрению действия договора проводятся каждые пять лет.



Япония раскаивается

Правительство Японии выражает «глубокое раскаяние» за агрессию в адрес соседних стран в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в ежегодной «Синей книге по дипломатии», которую представил глава МИДа страны Фумио Кисида на заседании кабинета министров.

Подобная формулировка, как сообщает ТАСС, используется впервые. По мнению наблюдателей, это сделано в год 70-летия с момента окончания войны в ответ на обвинения в историческом ревизионизме, которые в последнее время все чаще поступают в адрес официального Токио. Соседние азиатские страны – прежде всего Китай и Южная Корея – критикуют Японию за проходящий сейчас пересмотр ее политики в области безопасности, который может привести к расширению полномочий японских сил самообороны.

Кроме того, в международном сообществе неоднократно выражали обеспокоенность в связи с тем, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего вступления в должность в 2012 году во время ежегодных речей по случаю годовщины капитуляции страны во Второй мировой войне ни разу не произносил традицион­ной клятвы никогда не воевать, а также не приносил извинений азиатским соседям за агрессию.



На дронов «натравят» дронов

Южнокорейские робототехники разработали новую технологию противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Бороться с ними планируется с помощью аналогичных устройств. О результатах испытаний инновационных средств обнаружения, перехвата и уничтожения дронов дронами сообщает Slash Gear.

«В ближайшем будущем беспилотники будут сражаться против беспилотников. Однако, как показал недавний инцидент, дронов нелегко остановить, даже когда они уже обнаружены. Их можно попытаться сбить пулями или ракетами, однако для управляемого оружия они слишком малы. Наше решение – сбивать их другими дронами: око за око, зуб за зуб», – рассказал доктор Дэвид Сим, руководитель группы по беспилотным системам Корейского ведущего научно-технического института (KAIST).

Главным образом Сим работает над многовинтовыми БПЛА с сетями, которые те смогут набрасывать на вражеские аппараты. Финальная же цель проекта состоит в создании комплексной системы противобеспилотной обороны, способной в случае необходимости выполнять и наступательные задачи.



