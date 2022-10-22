Открылся предвыборный штаб кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена

Вчера в Казахстане завершился период регистрации кандидатов на предстоящие президентские выборы и началась предвыборная агитация, которая займет почти месяц. В связи с этим состоялось открытие предвыборного штаба кандидата Мейрама Кажыкена, сообщает Kazpravda.kz.

Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом на президентские выборы Содружеством профсоюзов «Аманат». Это второй официально зарегистрированный кандидат в президенты после Касым-Жомарта Токаева.

Во время открытия своего предвыборного штаба Мейрам Кажыкен рассказал пришедшим гостям об основных направлениях своей предвыборной программы.

В ходе встречи речь зашла о развитии гражданского общества, чему, в том числе, способствует диалог между государством, работодателем и работником, чьи интересы представляет профсоюз, о совершенствовании этого института социального партнерства.

Впереди – большая работа с населением. Предстоящие выборы становятся экзаменом на зрелость для всего Казахстана, который осуществляет перезагрузку политической системы от президентского уровня, до уровня Парламента и местных представительных органов.