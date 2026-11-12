Открылся путь к жемчужине Тянь-Шаня

В регионе свершилось событие, которого долго ждали туроператоры и любители путешествий: полностью заасфальтирована дорога, ведущая к одной из самых популярных локаций республики – озеру Кайынды. Это чудо природы, где деревья возвышаются прямо над водной гладью.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Водоем, находящийся на территории национального парка «Көлсай көлдері», входит в список 15 красивейших озер планеты. Чтобы увидеть эту красоту, на протяжении многих лет отечест­венным и зарубежным туристам приходилось преодолевать 12 км бездорожья от близлежащего села Саты. Причем на легковом авто шансов добраться до по­пулярной локации не было – только на полноприводном внедорожнике.

Все эти годы трансфер от поселка до озера, осуществляемый на уазиках-«буханках», приносил существенный доход местным жителям. Теперь эта лавочка закрылась – по свежеуложенному шоссе уже курсирует большое число туристических автобусов и легковых машин. Поездка по маршруту Саты – Кайынды занимает всего 20 минут, это примерно на час меньше, чем было ранее.

По данным акимата области, строительство дороги началось в октябре прошлого года. Стоимость проекта – 2,43 млрд тенге. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Как сообщили представители подрядной организации ТОО «Сервис НС», на сегодняшний день строительные работы полностью завершены. Помимо укладки асфальтобетонного покрытия произведен монтаж свыше 40 водопропускных труб и трех мостовых сооружений. Завершается установка дорожных знаков, металлических барьерных ограждений, обустройство автопарковок.

Согласно статистическим данным, ежегодно озеро посещают до 300 тыс. отечественных и зарубежных туристов. По оценкам тур­операторов, ввод в эксплуа­тацию трассы позволит улучшить транс­портную доступность объек­та и увеличить турпоток.

К слову, систему Кольсайских озер эксперты называют жемчужиной северного Тянь-Шаня. Нацпарк включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Как отмечают приезжающие сюда зарубежные гости, живописные предгорья Заи­лийского Алатау ничем не уступают, а где-то даже превосходят ландшафты европейских Альп.

Вдоль новой трассы уже появился ряд магазинов, глэмпингов, кафе. Разворачивается большое строительство других объектов туристической инфраструктуры. Кроме того, в соседнем Райымбекском районе начат ремонт 95 км дорог, ведущих к живописным джайляу Шалкөде, Шұбартал, Байынқол и Көккемер, а также водопаду Текес, расположенному на высоте 3 600 м над уровнем моря.