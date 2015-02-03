Открылся вейк-парк Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Сотни туристов и отдыхающих в здравницах Щучинско-Боровской курортной зоны и области были приглашены отметить это радостное событие. Яркое солнце, ослепительный снег и морозный хвойный воздух бодрили участников торжественной церемонии.

Начальник управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов отметил, что территория свободной экономической зоны «Бурабай», созданной по Указу Президента РК, стала местом реализации многих крупных и актуальных для туристского региона проектов. Это первый пятизвездочный отель Rixos, уникальный детский развлекательный комплекс «Казахстанская Лапландия» с резиденцией Санта Клауса, крытый теннисный корт, велодорожки, прокатные пункты...

Все это вселяет уверенность в том, что ЩБКЗ станет традиционным местом встречи любителей туризма, оставит у них незабываемые впечатления и воспоминания.

Ш. Батырханов выразил сердечную благодарность руководителям ТОО «Шеф монтаж» Фоату Ишмухаметову и представителю компании Royal gate Галине Ишмухаметовой за реализацию в ЩБКЗ инновационных проектов, связанных со строительством гриль-домов, поставкой парусных судов, а также за интересные предложения по устройству пирсов, причалов и пляжных зон.

Для гостей мероприятия были проведены мастер-класс и показательные выступления чемпиона России по вейк-борду Алмаза Смайкулова. Желающие могли бесплатно покататься на сноубордах. После всех ожидал праздничный стол с горячим чаем и сладким угощением.