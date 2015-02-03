Открылся вейк-парк

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
фото Юрия КАЗИОНОВА
Сотни туристов и отдыхающих в здравницах Щучинско-Боровской курортной зоны и области были приглашены отметить это радостное событие. Яркое солнце, ослепительный снег и морозный хвойный воздух бодрили участников торжественной церемонии.
Начальник управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов отметил, что территория свободной экономической зоны «Бурабай», созданной по Указу Президента РК, стала местом реализации многих крупных и актуальных для туристского региона проектов. Это первый пятизвездочный отель Rixos, уникальный детский развлекательный комплекс «Казахстанская Лапландия» с резиденцией Санта Клауса, крытый теннисный корт, велодорожки, прокатные пункты...
Все это вселяет уверенность в том, что ЩБКЗ станет традиционным местом встречи любителей туризма, оставит у них незабываемые впечатления и воспоминания.
Ш. Батырханов выразил сердечную благодарность руководителям ТОО «Шеф монтаж» Фоату Ишмухаметову и представителю компании Royal gate Галине Ишмухаметовой за реализацию в ЩБКЗ инновационных проектов, связанных со строительством гриль-домов, поставкой парусных судов, а также за интересные предложения по устройству пирсов, причалов и пляжных зон.
Для гостей мероприятия были проведены мастер-класс и показательные выступления чемпиона России по вейк-борду Алмаза Смайкулова. Желающие могли бесплатно покататься на сноубордах. После всех ожидал праздничный стол с горячим чаем и сладким угощением.

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
«Елимай» заряжен на победу
ИИ-решения для казахского языка
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Путин совершит государственный визит в Астану
Развивать общее интеллектуальное пространство
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]