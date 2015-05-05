Открыть авиасообщения в Нью-Йорк, Сингапур и Токио поручил Президент

Президент
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Наталия Буланова
На заседании Правительства в Акорде Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил расширить потенциал казахстанских авиаперевозок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Ежегодные объемы авиаперевозок грузов между Европой и Азией достигают сегодня 4 миллиона тонн, а пассажиропоток – 53 миллиона человек. У Казахстана есть потенциал по увеличению транзита в более чем 5 раз", – сказал Президент РК, выступая на расширенном заседании Правительства.

Назарбаев отметил, что в рамках расширения потенциала казахстанских авиаперевозок должны быть открыты новые направления в основные финансовые центры – Нью-Йорк, Токио, Сингапур.

Также, по его словам, следует создать совместное предприятие с якорными инвесторами по опыту "Эйр Астана".

"Перед созданием "Эйр Астаны" в Казахстане авиация полностью уничтожилась. Ноль. Все самолеты были арестованы во всех аэропортах, и они до сих пор там гниют. Уничтожилась гражданская авиация. Мы с английской компанией практически с нуля создали авиакомпанию, 10 миллионов было с их стороны и 10 миллионов – с нашей, за 20 миллионов создали "Эйр Астану". Сегодня это – лучшая компания в СНГ. Получила приз в Нью Йорке, как одна из лучших по перевозке пассажиров. Можем же так работать", – заметил Назарбаев.

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