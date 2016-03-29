​Открыт китайский рынок

Церемония отправки грузового эшелона прошла с участием представителей Генерального консульства КНР в Алматы, а также казахстанских и китайских бизнес-структур. Как отметил директор компании Total Impex Даурен Турапбеков, пилотный проект реализуется при поддержке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». До недавнего времени Казахстан поставлял в Китай лишь сырье в виде семян рапса, подсолнечника, сои. Теперь появилась возможность экспортировать готовую продукцию. Ее потребителем станет китайская провинция Шэньси, население которой превышает 35 млн человек. Благодаря вкусовым качествам и экологической чистоте казахстанское растительное масло высоко ценят в соседней стране, где оно продается как продукт премиум-класса.

До конца нынешнего года партнеры из Total Impex и китайской промышленной группы «Айцзюй» планируют построить в Северо-Казахстанской области маслоперерабатывающий завод производственной мощностью до 100 тыс. тонн продукции в год. На объекте будут выпускать не только растительное масло, но и муку, комбинированные корма, шрот и жмых. Реализация проекта позволит привлечь иностранные инвестиции в экономику страны. А выращивание масличных культур станет весьма прибыльным делом для местных фермеров.

Что касается первой поставки по железной дороге, то сумма контракта составила 573 млн тенге. В ближайшее время намечено отправить еще около 40 контейнеров подсолнечного и рапсового масел, затем ожидается расширение ассортимента. По оценкам экспертов, китайский бизнес заинтересован импортировать из Казахстана мучную и мясную продукцию, молочные и кондитерские изделия. К примеру, уже заключен договор на поставки сладостей с ТОО «Алматинский продукт».