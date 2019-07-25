Открыт конкурс на должности в антикоррупционной службе

Политика
Екатерина Елисеева
Открыт конкурс на должности в областных департаментах антикоррупционной службы РК. Об этом сообщил первый заместитель председателя службы Олжас Бектенов на брифинге в агентстве по противодействию коррупции РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Учитывая приоритетность профилактической работы, во всех территориальных департаментах введены должности первых заместителей по линии превенции. Большинство этих должностей на сегодняшний день вакантны. Хочу объявить о начале открытого конкурса на должности первых заместителей руководителей областных департаментов антикоррупционной службы. Мы приглашаем к участию в конкурсе кандидатов, обладающих опытом аналитической, правоохранительной, контрольно-надзорной работы, свободно владеющих государственным, русским и иностранными языками. Они должны быть честными, неподкупными, уметь выстраивать конструктивное взаимодействие с общественностью, госорганами, а также обладать навыками публичных выступлений", – сообщил спикер.

Он также отметил,  что наряду с существующими прежде следственно-оперативными службами, созданы специализированные подразделения по выявлению и распределению фактов коррупции в квазигосударственном секторе.

"В национальных компаниях сосредоточены огромные финансовые средства, в том числе из бюджета и Национального фонда. Контролировать их, не допуская их расхищения – это наша прямая обязанность. Теперь этим будут заниматься специально подготовленные сотрудники. Новые подходы в работе потребовали изменений и в кадровой политике Агентства. Мы усилили наши ряды честными и высокопрофессиональными офицерами специальных служб и органов прокуратуры как в центре, так и на местах", – дополни Олжас Бектенов.

По его словам, на должности руководителей территориальных департаментов и самостоятельных подразделений центрального аппарата назначены четыре бывших сотрудника Комитета национальной безопасности, трое прокурорских работников.Также, следуя принципам гендерного равенства, на ключевые руководящие позиции выдвинуты женщины

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