​Открыт мемориальный комплекс

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Хасан ЕСПАНОВ

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня сотрудников органов национальной безопасности, прошли вчера по всей республике, в том числе и в Талдыкоргане. Более двухсот имен представителей старшего поколения высечены на открытом вчера монументе, а на стене областного департамента КНБ установлена мемориальная доска в честь ветерана Великой Отечественной войны и органов госбезопасности Шаймухана Муханова, четверть века проработавшего в этой сфере и занимавшего в разные годы руководящие посты в УКГБ по Талдыкорганской области.

Поздравляя сотрудников с их профессиональным праздником, начальник ДКНБ области генерал-майор Сабит Курманалиев и аким области Амандык Баталов выразили всему личному составу глубокую благодарность за добросовестную службу, мужество и стойкость во благо мирной и спокойной жизни населения. В этот же день группа сотрудников была награждена ведомственными наградами, а также почетными грамотами главы региона.

– Ваш нелегкий труд служит залогом стабильности и динамичного развития нашей независимой республики. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, – поздравил сотрудников КНБ глава региона.

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