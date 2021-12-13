Открыт монумент Независимости

В минувшую субботу Премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Восточно-Казахстанскую область, где принял участие в открытии монумента Независимости и торжественном собрании, посвященном юбилею республики.

– Монумент Независимости отражает многие эпохальные события в истории нашей страны, этапы ее становления, символизирует неделимость и нерушимость нашего государства, – отметил Аскар Мамин, выступая на открытии монумента.

Высота мемориального со­оружения составляет 15,7 метра, диаметр – 10,9 метра. На его вершине установлены скульптуры основателей Казахского ханства – Керея и Жанибека, в нижней части – барельеф с историей развития Казахстана.

В центральной части монумен­та расположены скульптуры трех верховных биев – Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би, а также высечена цитата Первого Президента – Елбасы Нурсултана ­Назарбаева на трех языках: «Самая великая цель, самый священный долг каждого, кто воспринимает Казахстан своей Родиной, – крепко держать в руках знамя Независимости».

В церемонии открытия монумен­та также приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, доктор филологических наук, профессор государственного университета им. Шакарима Арап Еспенбетов, писатель Алибек Кантарбаев, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова, представители общественности региона.

В своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимос­ти, Аскар Мамин отметил, что Восточно-Казахстанская область обладает высоким промышленным и аграрным потенциалом, вносит большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

С 1991 года валовой региональный продукт вырос в 25 раз. В области выпускается десятая часть всей промышленной и более 11% всей обработанной продукции страны.

Регион является мощным индустриальным центром, занимающим лидирующие позиции в республике. Программа индустриализации позволила создать в области уникальные производства по выпуску десятков ранее не выпускавшихся видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Важнейшим сектором экономики региона выступает агропромышленный комплекс, способствующий обеспечению продовольственной безопаснос­ти страны.

Повсеместно модернизируется транспортная и инженерная инфраструктура, строятся детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты. За годы независимости здесь сдано более 8 млн кв. метров жилья.

В рамках развития потенциала области до 2025 года планируется реализация около 200 значимых инвестиционных проектов на общую сумму 4,5 трлн тенге в таких перспективных отраслях, как металлургия, химическая промышленность, АПК, энергетика, ВИЭ, строительство.

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Аскар Мамин ко Дню Независимости вручил руководителям и рабочим сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сотрудникам сфер образования, здравоохранения и спорта Восточно-Казахстанской области государственные награды.

По сообщению пресс-службы главы Правительства, ордена «Достық» II степени удостоен председатель совета общественного согласия областной Ассамблеи народа Казахстана Геннадий Пуссеп. Обладателями ордена «Құрмет» стали исполнительный директор по коммерции ТОО «Казцинк» Игор Радович, председатель правления АО «Ульбинский металлургический завод» Сергей Бежецкий, президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Асем Мамутова, учитель лицея № 44 им. Оралхана Бокея Багжамал Садыкова.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены тракторист ТОО «Төре-Тоғам» Омиртай Асипов и гальваник участка изделий из драгоценных металлов РГП «Казахстанский монетный двор» Национального банка РК Людмила Гречухина.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечен труд тренера-преподавателя Восточно-Казахстанской областной школы высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта Айдара Каирбаева.

Медалью «Шапағат» награждена главная медицинская сестра районной больницы Шемонаихинского района Вера Шеплякова, почетной грамотой РК – глава крестьянского хозяйства «Алгул» Алибек Бахтияров.