Открыт новый международный рейс Алматы – Сиань

Авиакомпания SCAT открыла новый регулярный рейс по маршруту Алматы – Сиань, передает Kazpravda.kz.
Как сообщила пресс-служба компании, открытие авиарейса приурочено к проведению Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" и Году туризма Китая в Казахстане, объявленного Президентом РК.
Первый самолет вылетел по данному маршруту сегодня из Алматы в 10.10. Время в пути составляет четыре часа.
"Начиная с сегодняшнего дня, прямой рейс будет выполняться каждый четверг на воздушном судне Boeing 737, а жители Южно-Казахстанской области смогут путешествовать в Сиань с удобной стыковкой в Алматы", – уточнили в компании.
Стоит отметить, что ранее добраться самолетом из южной столицы Казахстана до одной из древнейших столиц КНР можно было с помощью стыковочных рейсов через другие Поднебесной. Дорога занимала более 12 часов.