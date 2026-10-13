Открыт новый реабилитационный центр

Под него выделили территорию площадью 5,3 гектара. Строительство началось в декабре 2024 года и было завершено досрочно. В комплекс входят реабилитационный корпус, лечебно-оздоровительный бассейн, спортивный и актовый залы, стационар, столовая и специализированные мастерские.

В реабилитационном корпусе работают кабинеты врачей и профильных специалистов, помещения для физиотерапии, механотерапии, массажа и водолечения. Также предусмотрены услуги логопеда и психолога.

Отдельное направление – социальная и трудовая адаптация. Для посетителей оборудованы швейная, гончарная и слесарная мастерские, помещения для творческих занятий и библиотека.

Бассейн рассчитан на одновременное пребывание до 46 человек, спортивный зал – на 25. В актовом зале 150 мест, включая 40 – для людей, использующих инвалидные коляс­ки. Двухэтажный стационар располагает одноместными и двухместными комнатами, в том числе специально оборудованными для маломобильных граждан. Центр оснащен современным медицинским оборудованием отечественного и зарубежного производства.