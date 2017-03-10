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​Открыта касса ЭКСПО
Чингиз Ташенов

По словам кассира Айгерим Бекмагамбетовой, до 10 сентября она будет работать для акмолинцев без выходных. Участники Великой Отечественной войны, люди с ограниченными возможностями, дети-сироты смогут посетить выставку бесплатно, школьникам, студентам, пенсионерам, многодетным семьям предоставляется 50-процентная скидка. Также кассы открылись в Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске, а 12 марта планируется их открытие в Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане, Кызылорде. До 25 марта они заработают во всех регионах Казахстана.

Первый кокшетауский покупатель Гульжихан Сейткасымова сказала, что очень рада, что в городе в доступном для населения месте открылась касса ­ЭКСПО-2017, а посещение Специализированной меж­дународной выставки для нее станет большим и радостным событием.

Кроме этой кассы билеты на ЭКСПО-2017 можно купить на официальном билетном сайте, а также в сети магазинов «Меломан» и в отделениях Казпочты.

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