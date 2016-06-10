​Открыта предпродажа билетов

Как отмечается в сообщении АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», билетная программа казахстанской выставки является уникальной в мировой практике проведения ЭКСПО. В частности, свободный доступ будут иметь участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица с ограниченными возможностями, дети-сироты и дети до 6 лет. Билеты со скидками смогут приобрести пенсионеры, многодетные матери, студенты и школьники.

Билеты и другие билетные продукты будут выходить в продажу поэтапно. С 10 июня до 10 июля будет проходить промо-период, в течение которого можно будет купить билеты по максимально низкой цене. Так, с 10 по 20 июня будет доступна скидка 50%. С 21 по 30 июня будет доступна скидка 30%, а с 1 по 10 июля будет доступна скидка 20%.

Кроме того, с 10 июля по 10 августа будет действовать промо-период для туроператоров и реселеров. С 1 сентября по всему Казахстану откроются кассы, где можно будет приобрести билет уже оффлайн. В рамках проведения национальных праздников планируется организация выездной продажи билетов. Помимо этого, в реализации билетов на выставку будут задействованы парт­неры ЭКСПО-2017 – Казпочта, «Қазақстан темiр жолы», Air Astana.