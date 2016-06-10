​Открыта предпродажа билетов

Свежий выпуск
497
Анастасия ШВАРЦ, Астана

Как отмечается в сообщении АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», билетная программа казахстанской выставки является уникальной в мировой практике проведения ЭКСПО. В частности, свободный доступ будут иметь участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица с ограниченными возможностями, дети-сироты и дети до 6 лет. Билеты со скидками смогут приобрести пенсионеры, многодетные матери, студенты и школьники.

Билеты и другие билетные продукты будут выходить в продажу поэтапно. С 10 июня до 10 июля будет проходить промо-период, в течение которого можно будет купить билеты по максимально низкой цене. Так, с 10 по 20 июня будет доступна скидка 50%. С 21 по 30 июня будет доступна скидка 30%, а с 1 по 10 июля будет доступна скидка 20%.

Кроме того, с 10 июля по 10 августа будет действовать промо-период для туроператоров и реселеров. С 1 сентября по всему Казахстану откроются кассы, где можно будет приобрести билет уже оффлайн. В рамках проведения национальных праздников планируется организация выездной продажи билетов. Помимо этого, в реализации билетов на выставку будут задействованы парт­неры ЭКСПО-2017 – Казпочта, «Қазақстан темiр жолы», Air Astana.

Популярное

Все
Новые виды производств появятся в Костанае
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
Вопрос сохранения генофонда нации
Современные технологии в лингвистике
От идей – к практическим шагам
Необходима качественная и оперативная работа
Усиливая контроль и правоприменительную практику
Определена повестка заседания
Казахстан и Япония нацелены на укрепление взаимодействия
Корпус идей, инициатив и приоритетов
Поручено подготовить план мероприятий
12 млн госуслуг оказала полиция в прошлом году
Что предстоит сделать, чтобы Казахстан стал сильнее?
Преодолели трудности, наладили дело
Параллельные миры Нуртая Жардемова
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Неучтенный скот – потенциальная угроза
Из болота тащили... верблюда
Указ Главы государства о Торебаеве К. К.
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Международный фестиваль косторезного искусства пройдет в Астане
Депутаты фракции AMANAT поддержали решение правительства по единому часовому поясу
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Казахстан с очередным дипломатическим успехом
За знаниями – на Skills Enbek
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Читайте также

Из болота тащили... верблюда
Мегаполис станет еще зеленее
Радость новоселья
Признательность за труд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]