​Открытая лекция

Слушатели были ознакомлены с основными положениями этих документов, а также Политичес­кого обращения Президента Казахстана к Совету Безопасности ООН по случаю начала полномочий нашей страны в качестве непостоянного члена СБ ООН на период 2017–2018 годов. Кроме того, посол рассказал о программных документах развития Казахстана на среднесрочную и долгосрочную перспективы, а также о состоянии и развитии казахстанско-таджикского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

В завершение лекции Нурлан Сейтимов провел презентацию Меж­дународной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

В рамках открытой лекции состоялась встреча посла с ректором Российско-Таджикского университета Нурали Салиховым, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудни­чества в области образования, в том числе обмена студентами.