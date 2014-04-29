- Коалиция обеспечила открытую дискуссию между властью и обществом, и мнением по трудовым спорам, - поделилась председатель Центрально-Казахстанского профсоюза работников кооперации предпринимательства и услуг Вера Бородина.

Она отметила, что «роль профсоюзов на трудовом рынке не настолько значительна, как хотелось бы». К конфликтам ведут дисбаланс интересов между субъектами трудовых отношений, отсутствие четкого механизма ответственности сторон. Как правило, требования работников касаются оплаты труда: повышения зарплаты, несвоевременной выплаты, наличие диспропорций в оплате руководителям и нижестоящим работникам, игнорирование работодателем обращений и жалоб подчиненного о нарушении ТЗ. С появлением новых социальных трудовых отношений возрастают конфронтация и социальная напряженность, считает В. Бородина.

Наталья РЫЖКОВА,

Караганда