Открытие международного турнира по рукопашному бою состоялось в Астане

Спорт
Сегодня в Астане прошел первый день международного турнира по рукопашному бою на Кубок Службы государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В течение двух дней за звание лучшей будут бороться 17 команд из Астаны, Алматы, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Спортсмены представляют крупнейшие силовые ведомства страны. Из зарубежных гостей на татами выступят мастера рукопашного боя из Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана.

На церемонии открытия международного турнира присутствовали заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Елсияр Канагатов, а также представители силовых структур Казахстана.

Как отметил начальник службы государственной охраны генерал-майор Амантай Куренбеков, турнир является итогом проведения различных соревнований, которые проходили в регионах страны. Он также подчеркнул значимость проведения соревнований накануне празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Наш турнир проходит в преддверии 70-летия Великой Победы, когда наши отцы и деды плечом к плечу боролись с общим нашим врагом – фашизмом. Именно крепкий боевой дух, беззаветная преданность Родине и мужество стали эталонами и залогом победы в той страшной войне. Спорт и в том числе сегодняшние состязания должны послужить еще одной нитью, связывающей наши братские республики узами дружбы и добрососедства", – сказал Амантай Куренбеков.

Силовые приемы рукопашного боя продемонстрируют 115 участников, среди которых – чемпионы мира, мастера спорта международного класса, кандидаты и мастера спорта. Судейская бригада представлена профессиональными судьями из силовых органов страны.

Международный турнир по рукопашному бою проводится ежегодно с 2003 года и является одним из самых зрелищных состязаний мастеров рукопашного боя. Эти соревнования способствуют развитию и популяризации рукопашного боя как военно-прикладного вида спорта, объединяющего в себе приемы многих известных единоборств.

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