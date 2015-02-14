Открытие офиса поспособствует лидерству Казахстана в области здравоохранения
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял регионального директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Жужанну Якаб, сообщает Kazpravda.kz.
Руководитель верхней палаты поблагодарил Ж. Якаб за решение открыть в Алматы "географически удаленный" офис по первичной медико-санитарной помощи, координирующий деятельность 53 государств – членов ВОЗ, что свидетельствует об успешном сотрудничестве Казахстана с этой авторитетной международной организацией. Спикер Сената отметил успехи ВОЗ в координации международной деятельности в области здравоохранения в рамках ООН, в частности в борьбе с эпидемией вируса Эболы.
Ж. Якаб выразила удовлетворение развитием здравоохранения в нашей стране, улучшением основных показателей в здравоохранении, реализацией государственной программы "Саламатты Қазақстан", а также работой по снижению показателей детской и младенческой смертности. По мнению регионального директора Европейского бюро ВОЗ, открытие в Алматы первого крупного офиса ООН имеет важное значение не только для Казахстана, но и для всего региона.
– Открытие офиса будет способствовать укреплению лидерства вашей страны в области здравоохранения и реализации амбициозной цели Казахстана по вхождению в группу наиболее развитых стран мира, – сказала Ж. Якаб.
К. Токаев выразил готовность Сената на законодательном уровне поддерживать совместные усилия, направленные на улучшение здоровья населения Казахстана.