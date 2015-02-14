Политика
Открытие офиса поспособствует лидерству Казахстана в области здравоохранения
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял регионального директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Жужанну Якаб, сообщает Kazpravda.kz.

Руководитель верхней палаты поблагодарил Ж. Якаб за решение открыть в Алматы "географически удаленный" офис по первичной медико-санитарной помощи, координирующий деятельность 53 государств – членов ВОЗ, что свидетельствует об успешном сотрудничестве Казахстана с этой авторитетной международной организацией. Спикер Сената отметил успехи ВОЗ в координации международной деятельности в области здравоохранения в рамках ООН, в частности в борьбе с эпидемией вируса Эболы.

Ж. Якаб выразила удовлетворение развитием здравоохранения в нашей стране, улучшением основных показателей в здравоохранении, реализацией государственной программы "Саламатты Қазақстан", а также работой по снижению показателей детской и младенческой смертности. По мнению регионального директора Европейского бюро ВОЗ, открытие в ­Алматы первого крупного офиса ООН имеет важное значение не только для Казахстана, но и для всего региона.

– Открытие офиса будет способствовать укреплению лидерства вашей страны в области здравоохранения и реализации амбициозной цели Казахстана по вхождению в группу наиболее развитых стран мира, – сказала Ж. Якаб.

К. Токаев выразил готовность Сената на законодательном уровне поддерживать совместные усилия, направленные на улучшение здоровья населения Казахстана.

Популярное

Все
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Зерновой замес
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
10 апреля 2022
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае
Четырех иностранцев с поддельными паспортами по $10 тысяч задержали в Казахстане
Депутаты наведались в инклюзивный детсад в Нур-Султане, где грубо обращались с детьми

Читайте также

Политика
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и вн…
Политика , Кадровые назначения
Сменился глава департамента Агентства по делам госслужбы по…
Международное сотрудничество , Политика , В мире
Организация исламского сотрудничества приняла резолюцию по …
Политика
Зарубежные эксперты считают программу масштабных реформ Ток…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021