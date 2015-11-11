​Открытия, востребованные временем

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Организаторы – КазНАУ и Ассоциация ветеринарных врачей Казахстана – посвятили встречу 85-летию Казахского национального аграрного университета. В конгрессе приняли участие ученые Казахстана, России, Украины, Кыргызстана, представители управлений ветеринарной службы из семи областей Казахстана, магистранты и докторанты, а также представители животноводческих и птицеводческих хозяйств, ветеринарных станций, производители и дистрибьюторы ветеринарных товаров. Всего более 200 участников. В фойе КазНАУ была развернута выставка ветеринарного оборудования семи отечественных и одной российской компании.

Главными в повестке дня стали вопросы повышения профессионального уровня ветеринарных специалистов, доступность научной информации, положительный опыт решения ветеринарных проблем, повышение роли ветеринарии в продовольственной безопаснос­ти, а также внедрение технологий и инноваций в сельском хозяйстве.

Специалисты отмечали, что международное признание Казахстана как территории с благоприятной эпизоотической ситуацией по ящуру соответствует задаче, поставленной Главой государства, по масштабной модернизации сельского хозяйства в условиях растущего глобального спроса на сельхозпродукцию. Достигнутые успехи важны для нашей экономики, поскольку дают возможность экспортировать животных, сырье и продукты животноводства, считает проректор по научной работе и интеграции КазНАУ профессор Марат Калиаскаров.

– В связи с вхождением Казахстана в ВТО важно выполнять нормы Международного ветеринарного кодекса, осущест­влять контроль и профилактику производства животноводческой продукции в соответствии с меж­дународными нормами, – подчеркнул он. – Образование стало источником, питающим науку молодыми кадрами. За 85-летнюю историю вуз подготовил плеяду ученых. Кроме того, университет первым среди вузов Казахстана успешно прошел международную аккредитацию в Германском агентстве АКВИН по программам высшего образования и магистратуры по направлениям «Ветеринарная медицина» и «Ветеринарная санитария».

Сегодня магистерские и док­торские диссертации в КазНАУ выполняются в рамках востребованных научных исследований и разработок. Такой опыт широко практикуется в ведущих вузах мира. Интеграция образования, науки и бизнеса позволила вузу создать условия для коммерциализации продуктов интеллектуальной собствен­ности и технологий.

Опыт университета признан как уникальный в управлении по объединению и укреплению триады «наука – образование – бизнес». КазНАУ реализует более 60 научно-исследовательских проектов на сумму свыше 400 млн тенге. Из них 22% завершенных научных работ уже внедрены в производство. 35% этих проектов связаны с обеспечением ветеринарной безопасности.

Так, проект «Мониторинг племенных животных РК на носительство генетических дефектов с помощью молекулярно-генетических методов» направлен на решение таких актуальных проблем животноводства, как детекция скрытых генетических дефектов, мониторинг племенных животных по локусам генов, контролирующих хозяйственно полезные признаки, разработка и использование ДНК-маркеров для прогнозирования продуктивности, разработка биогенных стимуляторов для повышения репродуктивной продуктивности животных, внедрение биотехнологических приемов репродукции.

Проект «Технология производства и экспериментальные исследования функциональных кормовых добавок для птицеводства на основе цеолитов Чанканайского месторождения» помог разработать новые технологии по производству кормовых добавок для птицеводства за счет создания синбиотиков. Уже получен патент на штамм пробиотика. Качественное улучшение кормовых добавок, по словам ученых, даст увеличение производства продукции птицеводства на 15%, уменьшение потребности в кормах – на 7%. И, что весьма важно, позволит предупреждать заболевания молодняка птиц и повысить сохранность поголовья.

Ученые КазНАУ также работают над технологией производства диагностических, профилактических и лечебных биопрепаратов для ветеринарии. К примеру, в результате выполнения проекта «Разработка экологически безопасных комплексных препаратов для нормализации биоценоза и повышения резистентности организма животных» разработан альтернативный антибиотикотерапии метод лечения и профилактики кишечных инфекций молодняка сельскохозяйственных животных. Применение пробиотического комплексного препарата сокращает использование антибиотиков, тем самым способствует получению безо­пасной для населения и высококачественной продукции животноводства.

Внедрение разработок ученых позволит производить достаточное количество экологически чистой продукции и экспортировать ее. Работы в этом плане предстоит много, согласно государственному плану экс­портный потенциал говядины должен достичь 60 тыс. тонн. Как сказал президент Ассоциации ветеринарных врачей Казахстана Владислав Бугаев, «мы пока вышли на 11 тысяч тонн». Хотя рынок говядины большой: потребность, к примеру, соседней России составляет 400 тыс. тонн.

Казахстан вкладывает большие средства в развитие ветеринарии, сельхозпроизводства. Благодаря такой поддержке в стране растет объем рынка товаров и услуг по ветеринарии. А это значит, что у нас есть все возможности увеличить объем сельскохозяйственного экспорта.

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