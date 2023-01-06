Открытки нужно открывать!

Хранитель музея Валентина Махиня охотно представляет уникальную коллекцию, десятую часть которой составляют открытки дореволюционной поры, многие из них подписаны, хранят адреса, поздравления и добрые пожелания. Перелистываешь страницы альбома и точно на машине времени летишь в прошлое, где не было смартфонов и мессенджеров, зато были красивые открытки, и надо было заблаговременно купить их, подписать, а затем отправить почтой. Душевный ритуал…

Экскурсовод подсказывает, что значительный вклад в развитие открыток советской поры внес художник Владимир Зарубин. Он рисовал зайчиков, белочек и других симпатичных зверушек вместе с Дедом Морозом.

Представлены в экспозиции антикварные елочные украшения. Самые первые игрушки делались из ваты.

– Они у нас есть! – восклицает Валентина Александровна. – Вот, например, грибок. Были игрушки из пенопласта, из стекла. Это игрушки на тему космоса и освоения Севера.

На отдельной полочке несколько Дедов Морозов. Принесли их буквально с мусорки, а теперь они как новенькие. Хранитель музея своими руками рес­таврировала, шила новые шубы, клеила новые бороды.

Епархиальный музей был открыт в 2015 году по благословению епископа Петропавловского и Булаевского Владимира. Музей действует при Всесвятском храме, построенном в 1894 году. Этот храм единственный в Петропавловске, который никогда не закрывался. За это время накопилось много старинных богослужебных книг (например, Евангелие 1745 года издания) и вещей.

Сохранился первый замок храма (производства фабрики Тужилова). Не потерялся и ключ к нему. Удивительно, но дореволюционный замок до сих пор в рабочем состоянии. Однажды забыли закрыть склад, пришлось воспользоваться Тужилинским замком, и он не подвел...