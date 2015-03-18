Открыто и последовательно Статьи 840 Подготовила Юлия МАГЕР

– Татьяна Витальевна, процесс выдвижения кандидатов на предстоящие выборы получился очень насыщенным, расскажите, как он завершился?



– В первую очередь хочу отметить, что вопросы обеспечения избирательных прав граждан регулируются в Республике Казахстан солидной правовой базой. В Конституции страны, в частности, закреплены право на участие граждан в управлении делами государства, право избирать и быть избранным в государственные органы и органы местного самоуправления. Основным законодательным актом в этой сфере являет­ся Конституционный закон о выборах. В результате внесенных изменений и дополнений выборное законодательство нашей страны отвечает основным международным принципам. Свобода выборов гарантирована тем, что участие казахстанцев в этом процессе является добровольным – никто не вправе принуждать их к участию или неучастию в электоральном процессе так же, как никто не вправе ограничивать их волеизъявление.



Реализация пассивного избирательного права граждан начинается уже с про­цедуры вы­движения кандидатов. Стоит отметить, что в нынешней электоральной кампании процесс выдвижения характеризовался высокой активностью. Для сравнения: на выборах Президента в 2005 году было выдвинуто 18 кандидатов, в 2011 году – 22, а для участия в нынешних выборах было выдвинуто 27 человек. Своего рода рекорд.



Из кандидатов нынешнего года 25 самовыдвиженцев и 2 выдвинуты от политических партий – "Нур Отан" и Коммунистической Народной партии Казахстана. В числе выдвиженцев 2 женщины, средний возраст кандидатов составляет 54,2 года. Двум претендентам, не достигшим 40-летнего возраста, было отказано в регистрации, как не соответствующим требованиям, предъявляемым к ним Конституцией и выборным законодательством.



Сейчас завершается проверка выдвиженцев на свободное владение государственным языком, тем, кто успешно ее прошел, выданы подписные листы для сбора подписей избирателей в свою поддержку. Напомню, что каждый кандидат должен собрать не менее 93 012 подписей.



– С понедельника стартовал следую­щий этап кампании – регистрация.



– Да, на регистрацию у нас отводится 10 дней, по истечении которых будет известно, сколько кандидатов в Президенты Республики Казахстан примут участие в выборах 26 апреля.



Регистрация кандидатов строго документирована. Статьей 59 Конституционного закона о выборах установлено, что до регистрации кандидат перечисляет на счет ЦИК РК избирательный взнос в размере пятидесяти минимальных заработных плат – это 1 миллион 68 тысяч 200 тенге. Также до регистрации кандидат и его суп­руга представляют в налоговые органы по месту жительства декларации о доходах и имуществе по состоянию на 1 февраля текущего года.



Кандидаты-самовыдвиженцы регистрируются ЦИК РК при наличии заявления о намерении баллотироваться кандидатом в Президенты, протокола соответствующей территориальной избирательной комиссии о результатах проверки собранных подписей избирателей в его поддержку. Также в пакет необходимых для регистрации документов входят биографические данные кандидата, справка налогового органа о сдаче кандидатом и его супругой деклараций о доходах и об имуществе и документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса. А для кандидатов, выдвинутых высшим органом республиканского общественного объединения, к этому перечню добавляется выписка из протокола заседания его высшего органа о выдвижении кандидата и копия документа о регистрации данного объединения в Министерстве юстиции РК.



Как видите, условия регистрации для всех одинаковы. Поэтому действия избирательных и лингвистической комиссий, кандидатов, их доверенных лиц и других участников избирательного процесса открыты, упорядочены и предсказуемы.



При регистрации ЦИК выдает претендентам удостоверения, которые подтверждают их статус кандидатов на пост Президента РК, и не позднее чем на седьмой день после регистрации публикует в СМИ соответствующее сообщение.



Отмечу также, что Конституционным законом о выборах предусмотрено снятие кандидатуры и отмена решения о выдвижении кандидата. При этом за 2 дня до голосования не допускается отмена решения о регистрации кандидата или восстановление ранее снятого с регистрации. В любое же другое время снять свою кандидатуру может как сам претендент, так и выдвинувшее его республиканское общественное объединение.



– Расскажите о работе, которая нач­нется после окончания регистрации?



– Организация и проведение выборов являются основной функцией избирательных комиссий Республики Казахстан, осуществляющих свою деятельность на основе коллегиальности, открытости и гласности. Да и сам избирательный процесс, являясь публично-правовой процедурой, предполагает открытость и определенную последовательность.



Следующий после регистрации этап – это очень важная для кандидатов стадия предвыборной агитации. Она начинается с 26 марта.





