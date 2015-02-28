Открыто, прозрачно, справедливо Статьи 862 Ануар КАЛМЫКОВ

Казахстан, как отметил глава внешнеполитического ведомства, вошел в новый непростой этап развития. Вместе с тем у страны есть четкое понимание современных вызовов, ясный план по их преодолению и необходимые для этого ресурсы. А реализуемые страной среднесрочные и долгосрочные программы развития нацелены на обеспечение стабильности, процветания и роста качества жизни всех казахстанцев.



– Реализация выдвинутой Президентом программы "Нұрлы жол", а также такие долгосрочные приоритеты, как Стратегия "Казахстан-2050" и вступление в тридцатку наиболее развитых экономик мира, требуют интенсивной работы и четкой концентрации на приоритетах. От Правительства требуются последовательные, эффективные, а зачастую и волевые действия, – добавил глава МИД РК.



Говоря о досрочных президентских выборах, Е. Идрисов обратил внимание зарубежных дипломатов на то, что новый мандат позволит стране и ее руководству приступить к скорейшей реализации поставленных задач и активно работать в течение предстоящего периода для эффективного преодоления негативного влияния внешних факторов и обеспечения четкого выполнения планов.



Министр особо подчеркнул, что казахстанская сторона примет все возможные меры, чтобы обеспечить организацию электорального процесса в соответствии с высокими демократическими стандартами. Он выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия РК обеспечит высокий организационный уровень проведения голосования с учетом предыдущих рекомендаций ОБСЕ и других авторитетных международных организаций. В то же время другие заинтересованные ведомства будут уделять максимальное внимание реализации мер, которые требуются от них по законодательству РК.



Е. Идрисов также проинформировал дипкорпус о том, что МИД пригласит международные организации, иностранных наблюдателей и представителей средств массовой информации для наблюдения за выборами.



– Мы подтверждаем свою приверженность принципам открытости, прозрачности, справедливости и состязательности выборного процесса, обеспечения свободного волеизъявления граждан в соответствии с нормами внутреннего законодательства и общепринятыми международными стандартами, – заявил глава МИД РК.



