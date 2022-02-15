Открытость и эффективность

Исполнительный секретарь «Nur Otan» Асхат Оралов на совещании со всеми региональными филиалами партии обозначил приоритеты работы на ближайший период.
– Все партийные ресурсы должны быть мобилизованы для качественного и своевременного выполнения задач, поставленных Президентом, Председателем партии Касым-Жомартом Токаевым по построению нового Казахстана, – отметил Асхат Оралов в ходе прошедшего в онлайн-режиме совещания.
Он призвал сплотиться вокруг курса реформ Главы государства, подчеркнув, что единство в партийных рядах необходимо как никогда, а для развития страны самым важным являются политическая стабильность и согласие в обществе.
Исполнительный секретарь партии отметил, что «Nur Otan», прежде всего, должен защищать права и интересы рядовых членов. Главная задача партии – работа с людьми, знание их проблем и создание условий для их решения, обеспечение конструктивного диалога между властью и населением.
– Сегодня на «Nur Otan» возлагаются большие задачи. Поэтому мы должны пересмотреть подходы к своей деятельности. Необходимо повысить эффективность работы всех партийных органов, фракций, общественных советов. Партийные инициативы должны звучать не только в центре, но и на местах, с акцентом на первичные партийные организации. У нас свыше 4,5 тысячи «первичек». Доверие к «Nur Otan» начинается именно в «первичках» – это основа любой политической партии, ее реальная сила. «Первички» должны стать местом живого общения партийцев, решения конкретных проблем. Вместо неактивных, неэффективных руководителей на открытых собраниях должны быть избраны лидеры, имеющие реальный авторитет, – подчеркнул Асхат Оралов.
Он также поставил ряд конкретных задач перед «Jas Otan». По его словам, важно объединить молодежь вокруг партии, создавать реально работающие социальные лифты. Молодежное крыло должно стать центром консолидации активной молодежи и НПО.
– Это должна быть каждодневная системная работа с акцентом на неорганизованную и сельскую молодежь. К этой работе нужно привлечь Корпус молодых депутатов, состоящий из более 500 человек, – отметил исполнительный секретарь «Nur Otan».
Также он подчеркнул, что на работу в филиалах должны привлекаться люди с активной гражданской позицией.
– Все предвыборные обязательства должны быть исполнены в полной мере. Как сказал в своем выступлении Председатель партии Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Следует проанализировать реализацию региональных предвыборных программ за 2021 год по каждому населенному пункту, уделив особое внимание качеству исполнения, а результаты рассмотреть на заседаниях фракций в маслихатах всех уровней, – подчеркнул Асхат Оралов.
Кроме того, как отмечается в сообщении «Nur Otan», он акцентировал внимание партийцев на необходимости обеспечения своевременного реагирования на насущные вопросы граждан, введения в практику их обсуждения в прямых эфирах.
Заседания фракций партии в маслихатах также должны проводиться открыто, с предварительным обсуждением повестки дня с гражданами. Необходимо внедрить в практику проведение отчетных встреч депутатов маслихатов с избирателями и организацию выездных заседаний по актуальным проблемам, в том числе в отдаленные населенные пункты.
Исполнительный секретарь «Nur Otan» напомнил, что депутаты Мажилиса начинают выезды в регионы для встреч с населением, и эта работа должна быть открытой, без формализма, народные избранники должны встретиться и выслушать всех желающих.
– Необходимо усилить работу общественных приемных партий. Регионами и Республиканской общественной приемной в рамках сервисной модели должен вестись мониторинг обращений граждан от поступления до получения окончательного решения, – также поставил задачу Асхат Оралов.