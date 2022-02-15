Открытость и эффективность

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Александр Бри

Исполнительный секретарь «Nur Otan» Асхат Оралов на совещании со всеми региональными филиалами партии обозначил приоритеты работы на ближайший период.

– Все партийные ресурсы должны быть мобилизованы для качественного и свое­временного выполнения задач, поставленных Президентом, Председателем партии Касым-Жомартом Токаевым по построению нового Казахстана, – отметил Асхат Оралов в ходе прошедшего в онлайн-режиме совещания.

Он призвал сплотиться вокруг курса реформ Главы государства, подчеркнув, что единство в партийных рядах необходимо как никогда, а для развития страны самым важным являются политическая стабильность и согласие в обществе.

Исполнительный секретарь партии отметил, что «Nur Otan», прежде всего, должен защищать права и интересы рядовых членов. Главная задача партии – работа с людьми, знание их проблем и создание условий для их решения, обеспечение конструктивного диалога между властью и населением.

– Сегодня на «Nur Otan» возлагаются большие задачи. Поэтому мы должны пересмотреть подходы к своей деятельности. Необходимо повысить эффективность работы всех партийных органов, фракций, общественных советов. Партийные инициативы должны звучать не только в центре, но и на местах, с акцентом на первичные партийные организации. У нас свыше 4,5 тысячи «первичек». Доверие к «Nur Otan» начинается именно в «первичках» – это основа любой политической партии, ее реальная сила. «Первички» должны стать местом живого общения партийцев, решения конк­ретных проблем. Вместо неактивных, неэффективных руководителей на открытых собраниях должны быть избраны лидеры, имеющие реальный авторитет, – подчеркнул Асхат Оралов.

Он также поставил ряд конкретных задач перед «Jas Otan». По его словам, важно объединить молодежь вокруг партии, создавать реально работающие социаль­ные лифты. Молодежное крыло должно стать цент­ром консолидации активной молодежи и НПО.

– Это должна быть каждо­дневная системная работа с акцентом на неорганизованную и сельскую молодежь. К этой работе нужно привлечь Корпус молодых депутатов, состоящий из более 500 человек, – отметил исполнительный секретарь «Nur Otan».

Также он подчеркнул, что на работу в филиалах должны привлекаться люди с активной граж­данской позицией.

– Все предвыборные обязательства должны быть исполнены в полной мере. Как сказал в своем выступлении Председатель партии Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Следует про­анализировать реализацию региональных предвыборных программ за 2021 год по каждому населенному пункту, уделив особое внимание качеству исполнения, а результаты рассмотреть на заседаниях фракций в маслихатах всех уровней, – подчеркнул Асхат Оралов.

Кроме того, как отмечается в сообщении «Nur Otan», он акцентировал внимание партийцев на необходимости обеспечения свое­временного реагирования на насущные вопросы граждан, введения в практику их обсуждения в прямых эфирах.

Заседания фракций партии в маслихатах также должны проводиться открыто, с предварительным обсуждением повестки дня с гражданами. Необходимо внедрить в практику проведение отчетных встреч депутатов маслихатов с избирателями и организацию выездных заседаний по актуальным проблемам, в том числе в отдаленные населенные пункты.

Исполнительный секретарь «Nur Otan» напомнил, что депутаты Мажилиса начинают выезды в регионы для встреч с населением, и эта работа должна быть открытой, без формализма, народные избранники должны встретиться и выслушать всех желающих.

– Необходимо усилить работу общественных приемных партий. Регионами и Республиканской общественной приемной в рамках сервисной модели должен вестись мониторинг обращений граждан от поступления до получения окончательного решения, – также поставил задачу Асхат Оралов.

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