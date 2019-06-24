Общество
Открытость и оперативность реагирования – Абаев о том, как должны работать госорганы
Айдана Демесинова
Максимальный охват, открытость и оперативность реагирования - именно на это должны ориентироваться госорганы в работе с населением и со СМИ. Такое мнение высказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев на Республиканском семинар-совещании, посвященном теме открытости государственных органов и укреплению диалога между властью и обществом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На последнем гражданском форуме Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил изыскать новые форматы получения обратной связи от населения. Но, как показывает практика, эффективность выработки новых механизмов прямо пропорциональна участию в этой работе как можно большего количества квалифицированных экспертов, представителей гражданского общества и СМИ. Максимальный охват, открытость и оперативность реагирования - три постулата, на которые мы ориентируемся", - сказал Абаев.

Он отметил, что работа в регионах в этом направлении налажена.

"При этом, на сегодня регионами наработан солидный позитивный опыт. Это, прежде всего, проекты "open акимат", "айкомек", "народный контроль" и другие. Все они стали возможными благодаря массовой диджитализации населения, проникновению интернета, цифровизации всех сфер нашей жизнедеятельности. Многие не замечают те перемены, которые уже произошли. Практически у каждого областного акимата есть свои аккаунты в соцсетях, где люди оставляют свои просьбы, жалобы и предложения. Конечно, оперативность и эффективность реагирования на них разнится от региона к региону, но все понимают важность этой работы и пытаются улучшить ее. В целом нельзя не признать, что такой опыт серьезно снижает уровень социального напряжения, поэтому одну сессию мы посвятили применению IТ-технологий", - добавил министр информации и общественного развития.

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