Открытость и прозрачность

Вопросы повышения информационной открытости и активности госорганов обсуждены на заседании Комиссии по вопросам доступа к информации при МИОР РК.

Заседание в режиме онлайн-конференции провел председатель комиссии – министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров. В обсуждении приняли участие представители центральных государственных органов, в том числе МИОР, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также заместители акимов и сотрудники акиматов регионов.

На заседании рассмотрены доклады представителей акиматов Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской областей, а также Шымкента ​об обеспечении доступа к информации.

Как отметил Аскар Умаров, в регионах сохраняются проблемы в обеспечении доступа гражданам к важной для них информации. В частности, не актуализируются данные на сайтах акиматов, не выставляются вовремя новостные сообщения о проведенной работе, а комментарии и обращения жителей остаются без ответа. Министр обратился к заместителям акимов и сотрудникам акиматов, ответственным за доступ к информации, и рекомендовал в кратчайшие сроки устранить недочеты.

Также участники заседания рассмотрели вопрос доступа к данным на интернет-ресурсах госорганов и итоги операционной оценки по направлению «Открытость государственного органа» за 2021 год. Как сообщил вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров, по итогам оценки составлен рейтинг государственных органов.

На первом месте в 2021 году по открытости оказалось Минис­терство экономики, на втором и третьем местах – Министерство сельского хозяйства и МИОР. В первую десятку попали также Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, МЧС, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Министерство обороны, Минфин и Верховный суд. В группе аутсайдеров по открытости оказались Агентство по финмониторингу, Минздрав и Агентство по защите и развитию конкуренции.

По итогам оценки был составлен также и рейтинг акиматов 14 регионов (по состоянию на 2021 год), столицы и двух городов республиканского значения. Лидером по открытости оказался акимат Алматинской области, на втором месте – Костанайская, на третьем – Северо-Казахстанская область. Акимат Шымкента оказался на седьмой строчке, а акиматы Алматы и Нур-Султана – в «хвосте» рейтинга, на 13-й и 14-й позициях соответственно.

Среди ключевых выявленных проблем госорганов названы несвоевременное обновление открытых данных на официальных интернет-ресурсах, формальные ответы типа «принято к сведению» на комментарии граждан, отсутствие на официальном сайте оповещений и релизов о проведении публичного обсуждения бюджетных программ, отсутствие онлайн-трансляций открытых заседаний и ряд других.

Как сообщил Данияр Кадиров, в оценку открытости госорганов вводится новый критерий – «открытость через СМИ». Будут оцениваться такие параметры, как публичность работы, доля запросов от средств массовой информации, на которые ответы получены в срок, уровень удовлетворенности населения освещением работы госоргана. Также включен параметр, который пока что остается для казахстанских госорганов провальным, – доля СМИ, удовлетворенных степенью открытости государственного органа.

– При поддержке МИОР международная организация Internews в Казахстане провела опрос среди государственных и негосударст­венных, республиканских и региональных средств массовой информации, – рассказал вице-министр. – В ходе опроса, во-первых, определялось, насколько журналисты считают госорган открытым, подотчетным. Во-вторых, выявлялись те, которые выстраивают наиболее открытое взаимодействие со СМИ. В итоге доля СМИ, удовлетворенных степенью открытости государственных органов, в среднем по стране составила всего 27%.

Для повышения открытости МИОР предложило рекомендации для госорганов центрального и регионального уровня. В частности, рекомендовано составлять и утверждать ежегодно ведомст­венные планы по открытости с указанием конкретных сроков и ответственных подразделений, утвердить графики проведения интернет-конференций и онлайн-трансляций заседаний, обеспечить актуализацию данных на страницах госорганов и порталах «открытого правительства».

Помимо этого на заседании комиссии рассмотрен доклад МЦРИАП­ о работе Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР).