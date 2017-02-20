​Открытость избавит от догадок

Свежий выпуск
437
Наталья Рыжкова

А раньше жалоб набиралось не менее 40% от общего числа. Предприниматели годами не могли добиться получения участков на основании несоответствия бизнес-плана детальной планировке и генеральному плану городов, о чем рассказал на выездной коллегии Генеральной прокуратуры уполномоченный по правам предпринимателей РК Болат Палымбетов. В прошлом году он встречался в Караганде с предпринимателями региона. Основное время диалога заняли жалобы на то, что не предоставляются участки малому и среднему бизнесу под строительство и расширение деятельности. Тогда же о проблеме выделения земли МСБ омбудсмен переговорил с акимом области Нурмухамбетом Абдибековым.

– Теперь акиматы показывают ПДП и генпланы. Все свободные участки на виду, – сообщил на выездной коллегии Генеральной прокуратуры Болат Палымбетов.

По данным правового блока палаты предпринимателей Карагандинской области количество отказов снизилось в 20 раз. Да и нынешние 2% это обос­нованные, мотивированные отказы. Участки не выдаются при нахождении их в зоне «красной линии», применяемой для регулирования границ застройки, отделяющей территории кварталов, микрорайонов. Не выделяются участки и на территориях целевого использования: промышленных, сельскохозяйственных, природоохранных, – пояс­нил заместитель директора по правовым вопросам регио­нальной палаты предпринимателей Геннадий Жмук.

По его словам, в палате имеются обращения предпринимателей, не получивших участки до 2016 года. Был приведен такой пример: только по Караганде зафиксирован 71 необоснованный отказ в предоставлении земли. Нарушения обнаружены Генеральной прокуратурой в прошлом году при проверке деятельности госорганов. Ныне ситуация меняется в лучшую сторону.

Другая проблема карагандинского бизнеса заключается в отсутствии информации о свободных участках. Такой подход способствует возникновению вопроса о коррупционных схемах. Бизнес-омбудсмен считает, что для избавления от него нужна лишь воля админист­рации регио­на – сделать все прозрачным и выставить участки на аукционы. За прошлый год в Карагандинской области состоялось всего три аукциона, где реализовано 20 участков.

– Это не нарушение закона – аким имеет право выдавать землю под инвес­тиционные проекты. Тогда у меня к акиму просьба: опуб­ликуйте полную информацию: сколько было выделено участков, какому ТОО, под какие нужды, что там собираются строить. Будет общественный конт­роль, и разговоры о несправедливом распределении прекратятся. Прозрачность, транс­парентность исключают все вопросы о коррупции и жалобы, – отметил Болат Палымбетов.

Популярное

Все
Театр уходит в горы
Алға, «Барыс»!
Мечами и топором традиции в массы несём
Лик богини Умай и странная парочка
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Как выучить язык и обрести друзей
Виноградной лозы притяженье
Хрупкие, но сильные духом
Страна между двух гигантов
Освещать и просвещать
Главный подарок к 1 сентября
Будет желание – будет и результат
Твори добро
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
«Субботник» для отвода глаз
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Водительские права по новым правилам
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Кража невест: традиция или преступление?
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы

Читайте также

Твори добро
Главный подарок к 1 сентября
Когда у вашего близкого человека ВИЧ
Вместить невместимое

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]