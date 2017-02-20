​Открытость избавит от догадок

А раньше жалоб набиралось не менее 40% от общего числа. Предприниматели годами не могли добиться получения участков на основании несоответствия бизнес-плана детальной планировке и генеральному плану городов, о чем рассказал на выездной коллегии Генеральной прокуратуры уполномоченный по правам предпринимателей РК Болат Палымбетов. В прошлом году он встречался в Караганде с предпринимателями региона. Основное время диалога заняли жалобы на то, что не предоставляются участки малому и среднему бизнесу под строительство и расширение деятельности. Тогда же о проблеме выделения земли МСБ омбудсмен переговорил с акимом области Нурмухамбетом Абдибековым.

– Теперь акиматы показывают ПДП и генпланы. Все свободные участки на виду, – сообщил на выездной коллегии Генеральной прокуратуры Болат Палымбетов.

По данным правового блока палаты предпринимателей Карагандинской области количество отказов снизилось в 20 раз. Да и нынешние 2% это обос­нованные, мотивированные отказы. Участки не выдаются при нахождении их в зоне «красной линии», применяемой для регулирования границ застройки, отделяющей территории кварталов, микрорайонов. Не выделяются участки и на территориях целевого использования: промышленных, сельскохозяйственных, природоохранных, – пояс­нил заместитель директора по правовым вопросам регио­нальной палаты предпринимателей Геннадий Жмук.

По его словам, в палате имеются обращения предпринимателей, не получивших участки до 2016 года. Был приведен такой пример: только по Караганде зафиксирован 71 необоснованный отказ в предоставлении земли. Нарушения обнаружены Генеральной прокуратурой в прошлом году при проверке деятельности госорганов. Ныне ситуация меняется в лучшую сторону.

Другая проблема карагандинского бизнеса заключается в отсутствии информации о свободных участках. Такой подход способствует возникновению вопроса о коррупционных схемах. Бизнес-омбудсмен считает, что для избавления от него нужна лишь воля админист­рации регио­на – сделать все прозрачным и выставить участки на аукционы. За прошлый год в Карагандинской области состоялось всего три аукциона, где реализовано 20 участков.

– Это не нарушение закона – аким имеет право выдавать землю под инвес­тиционные проекты. Тогда у меня к акиму просьба: опуб­ликуйте полную информацию: сколько было выделено участков, какому ТОО, под какие нужды, что там собираются строить. Будет общественный конт­роль, и разговоры о несправедливом распределении прекратятся. Прозрачность, транс­парентность исключают все вопросы о коррупции и жалобы, – отметил Болат Палымбетов.