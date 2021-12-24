Открытость прежде всего

Государственные органы обязаны проводить системную работу по обеспечению доступа к информации и эффективной обратной связи с населением.

Под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой прошло заключительное в текущем году заседание Комиссии по вопросам доступа к информации.

Первым вопросом участники заседания рассмотрели реализацию рекомендаций комиссии по развитию порталов «Открытого правительства» и Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов, объединяющей официальные сайты госучреждений.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов обратил внимание на проведенный редизайн порталов «Открытого правительства» и запуск с 15 ноября стартовой страницы ЕПИР ГО, содержащей информацию о Казахстане, жизненных ситуациях в помощь гражданам и другие полезные сведения.

Аида Балаева поручила акиматам протестировать возможнос­ти ресурсов, чтобы в будущем избежать нареканий со стороны населения, и указала на необходимость популяризации среди населения ЕПИР ГО и порталов «Открытого правительства».

– Важно широко информировать население о том, что есть такие ресурсы. Предлагаю провести совместную работу по популяризации с привлечением СМИ и неправительственных организаций и запланировать в начале следующего года соответствующее мероприятие, – отметила Аида Балаева.

Также на заседании рассмотрен ход исполнения Дорожной карты по снижению бюрократизма государственного аппарата. Карта согласована со всеми государственными органами, утверждена МИОР в начале ноября и включает в себя мероприятия по повышению открытости и доступности информации.

Как было отмечено, в 2021 году ситуация в этой сфере заметно улучшилась, но есть ряд нареканий в отношении отдельных госорганов. Директор департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР Бекзат Рахимов доложил об имею­щихся недостатках в работе гос­органов при работе с открытыми данными и официальным сайтом и другими информационными ресурсами. Были также заслушаны руководители госорганов, показатели актуальности и наполнения информации которых сегодня составляют менее 100%.

– Комиссия должна быть принципиальной в вопросах мониторинга и контроля. Нужно в отдельности заслушать на площадке комиссии в следующем году государственные органы о проводимой работе, начав с акиматов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, – подчеркнула Аида Балаева, предложив совместно с госорганами проработать Единый перечень открытых данных на предмет их востребованности среди населения.

В завершение участники заседания обсудили проект плана работы комиссии на 2022 год. Глава МИОР предложила проводить заседания комиссии ежемесячно, с регулярным заслушиванием государственных органов с низкими показателями информационной открытости.

Подводя в целом итоги года, важно обратить внимание на следующие результаты работы комиссии. По ее рекомендациям для удобства пользователей информации свыше 1 000 сайтов госорганов были объединены на одной платформе – ЕПИР ГО (www.gov.kz).

Значительно улучшен функцио­нал порталов «Открытого правительства» (www.open.egov.kz) и приняты меры по стабилизации их работы. Доработана версия для слабовидящих, завершается процесс интеграции порталов с некоторыми информационными системами (портал «Открытые бюджеты» с информационными системами «е-Минфин» и «Госпланирование», портал «Открытые НПА» с «Е-законодательство»).

В течение года комиссией проводился регулярный мониторинг исполнения требований Закона «О доступе к информации». Благодаря ему большинством государственных органов обеспечено 100%-ное наполнение ЕПИР ГО и портала «Открытые данные» информацией на государственном и русском языках.

При непосредственном участии комиссии в нынешнем году впервые подготовлен годовой отчет Главе государства о состоянии сферы доступа к информации.