Открытой торговли обязанности и права

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Жанар АЙТЖАНОВА, министр по делам экономической интеграции

Формирование политики открытой торговли по нормам ВТО напрямую открывает для республики доступ к расширяющимся мировым рынкам, а предсказуемые и основанные на международном праве условия организации дадут возможность проявить свою конкурентоспособность в соревновании с торговыми партнерами.

Присоединение Казахстана к ВТО для нас историческое событие, потому что к этому дню мы шли последние 20 лет, и переговоры, особенно в пос­ледние годы, были очень сложными. Они были осложнены и тем, что, будучи членом Таможенного союза, а затем и Евразийского экономического союза, передав часть торговой политики в наднациональный орган – Евразийскую экономическую комиссию, мы принимали условия ВТО как суверенное государство Казахстан. И конечно, приходилось все обязательства, касающиеся торговой политики, импортных таможенных пошлин, безопасности импортируемых на территорию ЕАЭС товаров, согласовывать с партнерами по экономическому союзу, в частности с Российской Федерацией, которая также является членом ВТО.

Казахстан взял на себя очень серьезные обязательства в области либерализации телекоммуникационных услуг. Сегодня у нас в законодательстве существует 49-процентное ограничение для участия иностранного капитала в тех компаниях, которые оказывают нефиксированную телекоммуникационную связь. Через 2,5 года после вступления Казахстана в ВТО мы отменим названное ограничение, кроме как в национальной компании "Казахтелеком". Для названной компании ограничения будут действовать из соображений национальной экономической безопасности.

Отмена же такого ограничения для всех остальных компаний означает, что иностранные инвесторы могут напрямую со 100-процентным капиталом работать на территории Казахстана и оказывать телекоммуникационные услуги. Что, в свою очередь, должно привести к снижению цен и увеличению ассортимента услуг, которые будут оказываться в этом секторе. Мы рассчитываем, что приход иностранных инвесторов в сферу телекоммуникаций окажет благоприятное влияние на конечную стоимость выпускаемой в Казахстане продукции и оказываемых услуг.

В финансовом секторе мы обязались, что через 5 лет со дня вступления Казахстана в ВТО мы разрешим прямым филиалам иностранных банков и страховых компаний работать на казахстанском финансовом рынке, оказывать страховые и банковские услуги. Здесь надо четко сказать, что либерализация сектора не означает дерегулирования по отношению к прямым филиалам. Правительство Казахстана и Национальный банк будут применять необходимые адекватные пруденциальные нормы регулирования для того, чтобы обеспечить стабильность финансового рынка Казахстана. И это обязательство, как было отмечено Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, будет вносить свой вклад в наши планы создания международного финансового центра, центра финансовых услуг в Астане.

Что касается приоритетного вопроса для Казахстана, то таковым являлась проблема субсидирования сельскохозяйственной отрасли. Казахстан – страна, в которой более 40% населения проживает в сельской местности, а их занятость и благополучие связаны с объемом продукции, производимой в сельхозотрасли, а также зависит от способов государственной поддержки названного сектора экономики.
Поэтому по поручению Главы государства мы вынесли в приоритет в переговорном процессе вопрос по объемам субсидирования сельского хозяйства. Мы запрашивали 10%, но, надо сказать, что в рамках ВТО 10% (субсидий – ред.) от валовой продукции сельхозотрасли имеют право получать только наименее развитые страны, как правило, являющиеся нетто-импортерами сельхозпродукции. Нам было непросто доказать такую необходимость, поскольку, если взять постсоветские страны, то только Таджикистан получил право на размер субсидий в 10% от валовой продукции своей сельхозотрасли. В рамках переговоров страны – члены ВТО настаивали на 5% от валовой продукции сельского хозяйства Казахстана. Итоговая договоренность составила 8,5%.

Теперь мы можем использовать поддержку в размере 8,5% как для непродуктовых специфических субсидий, не привязанных к конкретному сельскохозяйственному товару, либо к каждому виду продукции в растениеводстве Казахстана. Исходя из нынешнего объема валовой продукции сельхозотрасли, мы можем оказывать поддержку в объеме, превышающем 2,5 млрд долларов. Отсюда следует, что разговоры о том, что наши аграрии в рамках ВТО будут лишены тех или иных форм поддержки, некорректны. А поскольку показатель принят в процентах от валового объема, то чем больше будет рост сельхозотрасли, тем активнее будет расти и величина субсидий.

Наши обязательства в области субсидирования промышленности будут приведены в соответствие с нормами ВТО через определенное время, у нас беспрецедентное количество переходных периодов сроком от двух-трех до пяти лет. За это время мы сможем заменить действующие меры поддержки, которые не подходят по условиям ВТО. Например, сменится действующая практика в специальных экономических зонах. Там мы освобождаем промышленников от таможенных пошлин и НДС при ввозе импортных товаров. Затем идет переработка и выпуск конечной продукции на территории СЭЗ или (в режиме – ред.) свободных складов, когда согласно нашей практике суммы освобождения от импортных таможенных пошлин и НДС обратно в бюджет не выплачиваются. А это не соответствует нормам ВТО. Но и здесь мы заручились переходным периодом до 1 января 2017 года. До названного срока, как мы считаем, меры поддержки отраслям промышленности могут оказываться в рамках действующего инвестиционного законодательства. Оно является горизонтальным и не привязано к конкретным секторам, а потому его нормы могут быть применены ко всем секторам экономики при условии переформатирования мер поддержки государства промышленным предприятиям.

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