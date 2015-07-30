Свежий выпуск
Открыты для большого мира
Павел КРЮКОВ, машинист тепловоза АО «Алматинское эксплуатационное локомотивное депо»
Вот и наша молодая суверенная республика шла к своей цели – вступлению во Всемирную торговую организацию – долгих 19 лет.
За без малого двумя десятилетиями упорных переговоров скрывается последовательная и кропотливая работа Правительства – шаг за шагом, реформа за реформой. Со стороны может показаться, что подготовительная процедура вступления в ВТО чрезмерно затянута, но в большом деле, как говорится, мелочей не бывает. Необходимо было привести в полное соответствие с международным торговым регламентом все юридические и правовые нормы, а также и экономические показатели.
Чем дольше идешь к победе, тем она громче и радостней. Все казах­станцы во главе с нашим Президентом Нурсултаном Назарбаевым переживают сегодня новый, эпохальный этап в истории нашей страны. Бесспорно, вступление в ВТО открывает перед Казахстаном новые возможности – теперь на принципах свободной торговли и открытого взаимодействия мы сможем сотрудничать с более чем 160 развитыми странами мира. О преимуществах членства в ВТО лучше меня расскажут эксперты. Меня же радует тот факт, что теперь наша экономика намерена отказаться от сырьевой зависимости.
И еще одно обстоятельство, переполняющее меня гордостью, – теперь Казахстан стал полноправным членом всех международных институтов, а значит, и всего мирового сообщества как высокоразвитое государство. Это говорит об авторитете и открытости нашей страны всему миру. С вступлением в ВТО мы приблизились еще к одной важной цели – к 2050 году Казахстан обязательно войдет в тридцатку самых развитых стран мира.

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