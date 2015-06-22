Открыты двери в бизнес 590 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ

Презентации государственных программ «Нұрлы жол», индустриально-инновационного развития РК на 2015–2019 годы, «Дорожная карта бизнеса-2020», микрокредитования женского предпринимательства, финансирования малого и среднего бизнеса, программ Европейского банка реконструкции и развития, мастер-классы известных бизнес-леди Лаззат Жабатаевой, Айсулу Раевой, Екатерины Решетько и других преуспевающих предпринимателей стали неоценимым подспорьем для тех, кто решил открыть или уже открыл собственное дело.



