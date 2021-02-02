Открытые уроки для столичных школьников будут проходить в театрах и библиотеке
Айдана Демесинова
Для школьников Нур-Султана будут проводиться открытые уроки в театрах города, национальной библиотеке и стадионе "Барыс Арена". О реализации образовательного проекта рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
"Столица должна быть комфортной не только для проживания взрослых, но и для наших детей. Для этого строим не только объекты образования, но и открываем больше досуговых центров, благоустраиваем дворы. К примеру, в городе есть Дворец школьников, где дети могут заниматься разными видами искусств. В текущем году начнем строительство еще одного Дворца школьников", - сообщил аким столицы.
Он также отметил, что для детей должны быть открыты двери имеющихся в городе культурных и спортивных зданий. У каждого ребёнка должна быть возможность, как посещать данные учреждения, так и изнутри видеть "кухню".
"Совместно с театром "Астана Опера" запустили проект: наши школьники бесплатно посетили балет Людвига Минкуса "Баядерка", побеседовали с профессионалами своего дела, им также наглядно рассказали об истории балета, показали гримерный цех, костюмерную, музыкальную библиотеку, репетиционные залы и т.д. Подобные театральные уроки позволят нашим детям лучше усвоить материал, ведь перед собой они будут видеть не только один текст из учебника, но и саму постановку, сами костюмы, самих героев. Это позволит культурно обогатить наших детей", - подчеркнул градоначальник.
Кроме того, проект будет масштабирован. Открытые уроки для школьников пройдут в здании нового Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, на стадионе "Барыс Арена", в национальной библиотеке.
"Глава государства отметил, что у наших школьников навыки читательской грамотности должны быть развиты на должном уровне. Во время экскурсий в нацбиблиотеку, дети смогут получить доступ ко многим архивным книгам, узнать больше о писателях, посетить там музей, что, несомненно, должно развить интерес к получению новых знаний. Данные проекты позволят не только со школьной скамьи прививать ученикам нравственно-духовные ценности и любовь к культуре/спорту, раскрыть их творческий потенциал, но и с уважением относиться к труду других людей. Проекты реализовываем совместно с министерством культуры и спорта", - заключил Алтай Кульгинов.