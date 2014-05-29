Экономика
Открытый бизнес-диалог

Председатель НПП и аким Карагандинской области Бауржан Абдишев посетили производственные объекты на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» и предприятие по производству метизной продукции ТОО «ТД Азия Метиз». Выводы по поездке были вынесены на совещание с представителями бизнеса.

В течение нескольких месяцев национальная палата акцентировала деятельность на построении конструктивного диалога с властью на республиканском уровне, чтобы обеспечить эффективное представительство интересов казахстанского бизнеса, сказал, открывая совещание, Тимур Кулибаев. В результате создана система взаимодействия бизнеса с государством. Сотрудничество палаты с государственными органами на центральном уровне приобрело устойчивость, достаточно высокий уровень эффективности в принятии государственных решений.

– Сегодня в деятельности национальной палаты наступил момент, когда важно такой же уровень диалога обеспечить на местном уровне, – подчеркнул глава НПП.

Затем выступили председатель правления НПП Аблай Мырзахметов, директор палаты предпринимателей Карагандинской области Мадениет Божбанов и председатель регионального совета палаты Булатбек Байменов. Из 18 городов и районов области филиалы ПП зарегистрированы в 14. В работе выделены 6 основных направлений. Отраслевые комитеты при региональном совете из консультативного органа переходят в экспертное сообщество в решениях таких отраслевых вопросов, как строительство, ЖКХ, АПК, совместно с местными исполнительными органами.

Участники совещания смогли убедиться в том, что вопросов для обсуждения и совместного решения у предпринимателей и органов исполнительной власти более чем достаточно. Поэтому важно было узнать, подчерк­нул Т. Кулибаев, взгляд на сотрудничество в улучшении бизнес-климата акима области. В свою очередь Б. Абдишев отметил, что Карагандинская область отличается активной позицией бизнесменов. Это позволяет не только демонстрировать динамичное развитие данного сектора экономики, но и, самое главное, обеспечить выполнение задач, поставленных Главой государства. В рамках совместной деятельности с национальной палатой на постоянной основе проводятся встречи на разных диалоговых площадках.

– На этих площадках рассматриваются все важные вопросы – от Единого экономического пространства и вступления в ВТО до индивидуальных проблем каждого предпринимателя. Тем самым задается новый вектор взаимодействия власти, палаты предпринимателей и бизнес-сообщества, – сказал аким области.

Палата предпринимателей представлена в региональном Координационном совете по ФИИР, в комиссии по снижению административных барьеров, а также в отраслевых комиссиях, затрагивающих интересы бизнеса. В свою очередь представители акимата области принимают участие в работе отраслевых комитетов региональной палаты предпринимателей, что позволяет выработать единые подходы по развитию приоритетных отраслей.

– Считаю, что наше взаимодействие с национальной палатой позволит успешно решить задачи, поставленные Главой государства, и вывести Карагандинский регион на новый уровень социально-экономического развития, – сказал Бауржан Абдишев.

В завершение руководители Национальной палаты предпринимателей ответили на вопросы участников встречи.

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

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