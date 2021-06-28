Внештатный советник Главы государства, заместитель Председателя Высшего совета при Президенте РК по реформам и экс-президент Европейского банка реконструкции и развития стал гостем дискуссионного клуба членов Президентского молодежного кадрового резерва.
Сэр Чакрабарти рассказал о своей работе и поделился советами по лидерству, а также ответил на многочисленные вопросы участников клуба.
Главным рефреном выступления сэра Чакрабарти стала роль молодежи в происходящих модернизационных процессах.
– Вы уже лидеры сегодняшнего дня. И что еще более важно, вы – лидеры будущего, – сказал сэр Сума Чакрабарти, обращаясь к собравшимся.
За два часа общения Сума Чакрабарти ответил на множество вопросов, включая вопросы стратегического планирования, территориального развития, системы государственного управления, увеличения притока инвестиций в экономику Казахстана.
Одно из предложений сэра Чакрабарти связано с формированием мобильных команд изменений из числа членов ПМКР. Данные команды смогут внести вклад в реформирование и изменение государственной системы путем анализа и выработки предложений по конкретным сферам деятельности. В течение определенного времени (например, 100 дней) команды изучат и дадут компетентный взгляд на развитие той или иной области.
В свою очередь модератор клуба Айдын Байедилов подчеркнул, что члены Президентского молодежного кадрового резерва являются патриотами Казахстана.
– Во главу угла мы ставим повышение благосостояния общества, улучшение качества жизни, эффективность оказания государственных услуг. Для этого готовы использовать все доступные конструктивные площадки. Наши коллеги из резерва являются связующим звеном между подрастающим поколением и зрелым, между государством и бизнесом. Мы, работая в «поле», понимаем затруднения, имеющиеся в процессах, в стратегиях, и можем внести свой вклад в изменения, – отметил Айдын Байедилов.
Сакенов Олжас, представитель компании BTS Education, рассказал, что членам Президентского молодежного кадрового резерва важно было из первых уст узнать о тенденциях, о том, какие реформы сейчас проводятся, чтобы позднее дать свои новаторские предложения. Чтобы через обсуждение идей, новых проектов внести посильный вклад в реформирование.
– Состоялся открытый и заинтересованный диалог, основные идеи которого будут положены в основу принятия будущих решений, что, конечно же, мотивирует и вдохновляет нас как резервистов, – поделилась впечатлениями Асель Сарсенбаева.
По словам Аяужан Абдуалиевой, встреча с Сумой Чакрабарти была очень насыщенной, учитывая его знания и огромный опыт работы в области инноваций, экономических реформ и в Европейском банке реконструкции и развития. Резервисты получили возможность поделиться своими идеями, обменяться мнениями по ряду вопросов.
– Каждый из нас пытается реализовать свой проект в разных областях – здравоохранении, образовании, инновациях и технологиях. Мы надеемся, что многие идеи наших резервистов при сотрудничестве с офисом Сумы Чакрабарти воплотятся в жизнь, – заметила она.
Как рассказал резервист Алмат Ахматолла, Президентский молодежный кадровый резерв объединил инициативных молодых людей, предоставил им площадку для коммуникаций и обмена мнениями для дальнейшего совершенствования процессов и устойчивого развития в Казахстане.
Остается добавить, что участники Президентского молодежного кадрового резерва планируют дополнительно рассмотреть и подготовить механизм реализации обсужденных вопросов и предложений с учетом экспертного мнения сэра Чакрабарти.