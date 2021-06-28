Внештатный советник Главы государства, заместитель Председателя Высшего совета при Президенте РК по реформам и экс-президент Европейского банка реконструкции и развития стал гостем дискуссионного клуба членов Президентского молодежного кадрового резерва.

Сэр Чакрабарти рассказал о своей работе и поделился советами по лидерству, а также ответил на многочисленные вопросы участников клуба.

Главным рефреном выступ­ления сэра Чакрабарти стала роль молодежи в происходящих модернизационных процессах.

– Вы уже лидеры сегодняшнего дня. И что еще более важно, вы – лидеры будущего, – сказал сэр Сума Чакрабарти, обращаясь к собравшимся.

За два часа общения Сума Чак­рабарти ответил на множество вопросов, включая вопросы стратегического планирования, территориального развития, системы государственного управления, увеличения притока инвестиций в экономику Казахстана.

Одно из предложений сэра Чакрабарти связано с формированием мобильных команд изменений из числа членов ПМКР. Данные команды смогут внести вклад в реформирование и изменение государственной системы путем анализа и выработки предложений по конкретным сферам деятельности. В течение определенного времени (например, 100 дней) команды изучат и дадут компетентный взгляд на развитие той или иной области.

В свою очередь модератор клуба Айдын Байедилов подчеркнул, что члены Президентского молодежного кадрового резерва являются патриотами Казахстана.

– Во главу угла мы ставим повышение благосостояния общест­ва, улучшение качества жизни, эффективность оказания государственных услуг. Для этого готовы использовать все доступные конструктивные площадки. Наши коллеги из резерва являют­ся связующим звеном между подрастающим поколением и зрелым, между государством и бизнесом. Мы, работая в «поле», понимаем затруднения, имеющиеся в процессах, в стратегиях, и можем внести свой вклад в изменения, – отметил Айдын Байедилов.

Сакенов Олжас, представитель компании BTS Education, рассказал, что членам Президентского молодежного кадрового резерва важно было из первых уст узнать о тенденциях, о том, какие реформы сейчас проводятся, чтобы позднее дать свои новаторские предложения. Чтобы через обсуждение идей, новых проектов внести посильный вклад в реформирование.

– Состоялся открытый и заинтересованный диалог, основные идеи которого будут положены в основу принятия будущих решений, что, конечно же, мотивирует и вдохновляет нас как резервис­тов, – поделилась впечатлениями Асель Сарсенбаева.

По словам Аяужан Абдуалиевой, встреча с Сумой Чакрабарти была очень насыщенной, учитывая его знания и огромный опыт работы в области инноваций, экономических реформ и в Европейском банке реконструкции и развития. Резервисты получили возможность поделиться своими идеями, обменяться мнениями по ряду вопросов.

– Каждый из нас пытается реа­лизовать свой проект в разных областях – здравоохранении, образовании, инновациях и технологиях. Мы надеемся, что многие идеи наших резервистов при сотрудничестве с офисом Сумы Чакрабарти воплотятся в жизнь, – заметила она.

Как рассказал резервист Алмат­ Ахматолла, Президентский молодежный кадровый резерв объе­динил инициативных молодых людей, предоставил им площадку для коммуникаций и обмена мнениями для дальнейшего совершенствования процессов и устойчивого развития в Казахстане.

Остается добавить, что участники Президентского молодежного кадрового резерва планируют дополнительно рассмотреть и подготовить механизм реализации обсужденных вопросов и предложений с учетом эксперт­ного мнения сэра Чакрабарти.