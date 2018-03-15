Открытый республиканский турнир по қазақша күрес завершился в Атырау

Спорт
В Атырау завершился открытый республиканский турнир по қазақша күрес. Обладателем главного приза – 2 миллиона тенге – стал борец из ВКО Айбек Нугымаров, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, открытый республиканский турнир по қазақша күрес прошел в Атырау в рамках международного форума "Национальные традиции Великой степи". В соревнованиях приняли участие 18 сильнейших спортсменов со всех областей Казахстана, а также борцы из Грузии.
"В настоящее время в Атырауской области активными темпами развиваются национальные виды спорта, одним из них является борьба қазақша күрес. В соревнованиях приняли участие победители турниров "Қазақстан барысы" и "Әлем барысы". Мероприятие прошло на высоком уровне", – рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат Бекет.
Общий призовой фонд турнира составил 4 миллиона тенге. Главный денежный приз – 2 миллиона тенге – завоевал спортсмен из ВКО Айбек Нугымаров, на втором месте оказался борец из Алматы Даурен Нуралинов, он выиграл 1 миллион тенге, третье место между собой разделили карагандинец Ержан Шынкеев и алматинец Руслан Абдразаков, которым досталось по 500 тысяч тенге.
Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, открытый республиканский турнир по қазақша күрес прошел в Атырау в рамках международного форума "Национальные традиции Великой степи". В соревнованиях приняли участие 18 сильнейших спортсменов со всех областей Казахстана, а также борцы из Грузии.
"В настоящее время в Атырауской области активными темпами развиваются национальные виды спорта, одним из них является борьба қазақша күрес. В соревнованиях приняли участие победители турниров "Қазақстан барысы" и "Әлем барысы". Мероприятие прошло на высоком уровне", – рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат Бекет.
Общий призовой фонд турнира составил 4 миллиона тенге. Главный денежный приз – 2 миллиона тенге – завоевал спортсмен из ВКО Айбек Нугымаров, на втором месте оказался борец из Алматы Даурен Нуралинов, он выиграл 1 миллион тенге, третье место между собой разделили карагандинец Ержан Шынкеев и алматинец Руслан Абдразаков, которым досталось по 500 тысяч тенге.