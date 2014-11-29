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Открытый турнир по тоғызқұмалақ проходит в Астане
В Астане проходит открытый городской турнир по тоғызқұмалақ "Жас дарын", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации национальных видов спорта РК. Состязания проходят во дворце "Жастар".

В соревновании участвуют 32 юных мастеров тоғызқұмалак не старше 18 лет. Оценивают игры 8 судей международного класса. Турнир приурочен к празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.

Тоғызқұмалақ (девять камешков) – казахская народная настольная игра. Игра в тоғызқұмалақ имеет историю в 4 000 лет и считается самой сложной среди игр интеллектуального спорта. 

Главная цель состязания — усиление молодежного патриотизма, сохранение национальных ценностей, формирование любви к национальным видам спорта. 

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