Рухани Жаңғыру Открытый турнир по тоғызқұмалақ проходит в Астане

В Астане проходит открытый городской турнир по тоғызқұмалақ "Жас дарын", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации национальных видов спорта РК. Состязания проходят во дворце "Жастар".



В соревновании участвуют 32 юных мастеров тоғызқұмалак не старше 18 лет. Оценивают игры 8 судей международного класса. Турнир приурочен к празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.



Тоғызқұмалақ (девять камешков) – казахская народная настольная игра. Игра в тоғызқұмалақ имеет историю в 4 000 лет и считается самой сложной среди игр интеллектуального спорта.



Главная цель состязания — усиление молодежного патриотизма, сохранение национальных ценностей, формирование любви к национальным видам спорта.

