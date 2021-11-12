Открывается авиасообщение между Казахстаном и Кувейтом
Екатерина Елисеева
Регулярные авиарейсы запустят с 1 декабря между Казахстаном и Кувейтом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания "Jazeera Airways" планирует начать выполнение регулярных рейсов по новому маршруту между городами Алматы и Эль-Кувейт на воздушном судне типа Boeing A320/A20N с частотой 2 рейса в неделю (среда и воскресенье)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами, заключили в МИИР.