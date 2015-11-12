​Открывается медиафорум

В пленарном заседании примут участие представители Администрации Президента, Парламента и государственных органов, Ассамблеи народа Казахстана, а также известные политические и общественные деятели, руководители ведущих республиканских СМИ Казахстана, России, Китая, Турции и других стран.

Как планируется, на пленарном заседании выступят заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов. Также своими идеями поделятся представитель Фонда журналистов и писателей Турции Еркам Туфан Айтав, эксперт Института стран СНГ Андрей Грозин, политолог, ведущий телеканала Аль-Арабия Басель Хадж Джассем.

В рамках форума запланированы три панельных сессии и мастер-классы для печатных и электронных СМИ, а также для блоггеров. Состоятся дискуссии по вопросам медиакультуры в контексте общественного согласия, участия журналистов в процессах медиации, влияния блогосферы и соцсетей на формирование культуры мира и согласия в обществе.

Также участникам форума будет презентован сборник «20 лет АНК: Одна судьба – одна страна», подготовленный «Казахстанской правдой».

Кроме того, в холле Казмедиа орталығы во время проведения форума будет развернута выставка этнических СМИ Казахстана и фотовыставка «Год Ассамблеи народа Казахстана».