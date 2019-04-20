Открывается виртуальная приемная Президента Казахстана
С 22 апреля на базе сайта Akorda.kz начнет работу виртуальная приемная Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Курмангали на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.
«Глава государства ежедневно получает обширную информацию из различных источников. Президент также работает с новыми средствами коммуникаций – интернет ресурсами и социальными сетями. Сегодня поток информации стремительно растет. Президент обязан постоянно держать руку на пульсе ключевых событий. Поэтому приоритетом государственной политики является налаживание эффективной обратной связи с населением, выстраивание диалога с обществом», - написал Курмангали.
Он напомнил о том, что на недавнем совещании с акимами регионов Президент Казахстана поручил министрам и акимам активнее работать в социальных сетях для установления прямого контакта с людьми.
«Как Глава государства Касым-Жомарт Токаев сам подает пример – ведет аккаунт в твиттере (@TokayevKZ), а недавно открыл страницу в инстаграме (tokayev_online), где люди оставляют свои комментарии, предложения, отклики. В них содержится ценная и важная информация, требующая более системной работы. Поэтому Глава государства поручил открыть Виртуальную приемную Президента, куда люди могли бы обратиться с официальными запросами. Каждое обращение будет рассмотрено Президентом и по его поручению – сотрудниками администрации», - заверил пресс-секретарь.
«Виртуальная приемная Президента начнет свою работу на базе сайта Akorda.kz с 22 апреля и, безусловно, поможет Главе государства выявлять наиболее острые социальные проблемы с целью их оперативного решения», - добавил Берик Курмангали.