Открывать для себя возможности

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Дарига Жалелова, Алматы

Движение вверх

Бидаулет – студент 4-го курса факультета информационных технологий Международного IT-университета, выпускник ­Назарбаев Интеллектуальной школы в Таразе. Учась в выпускном классе, услышал слова одного успешного человека: «Если ты хочешь развиваться, стань волонтером». С тех пор эта фраза стала для него неким девизом. Поступив в университет, Бидау­лет начал искать возможности для волонтерской работы. К его счастью, в этот период Алматы готовился к открытию Всемирной зимней студенческой Универсиады 2017 года. Он в числе первых влился в ряды волонтеров. Знание английского языка позволило ему работать в качестве атташе с официальной делегацией FISU. Для него это был отличный опыт общения с представителями всемирного студенческого спорта. После окончания Универсиады влился в ряды «Лиги волонтеров». Ему даже довелось поработать волонтером на вечере бокса во Дворце спорта им. Балуана Шолака между казахстанцем Канатом Исламом и Уолтером Каутондоквой из Намибии. После участия в ряде волонтерских проектов Бидаулет решает открыть новое движение – так в начале 2019 года появилось Аlmaty volunteers.

Зачастую общественность слышит о результатах какой-то акции, не особо вникая в то, что за организацией любого проекта стоит большая черновая работа. На вопрос, как ему удается договариваться с конкретными предпринимателями, каковы его методы убеждения, он отвечает, что для налаживания контактов с бизнесом существует несколько путей. Бидаулет предпочитает идти сразу в офис, встречаться с людьми и объяснять ситуацию на месте. В разговоре часто упоминает высказывания великих людей о благих делах на пользу общества, что сразу вызывает понимание со стороны предпринимателей. После проведения благотворительной акции они награждают спонсоров сертификатами, название компаний обязательно упоминают в социальных сетях, то есть предлагают им социальный медиа-маркетинг.

Профессия в помощь

Будущий программист считает, что профессия, связанная с выстраиванием алгоритма всех процессов, помогает ему реализовать проекты по самому рациональному пути. У него даже заготовлен пошаговый текст для общения с бизнесменами. Под его началом сегодня объединены около 200 единомышленников, а в базе их сайта Аlmaty volunteers состоят примерно 3 000 человек. Не сказать, что все они активные члены волонтерского сообщества, но он надеется, что в случае необходимости они откликнутся на призыв о помощи.

– Когда мы приступаем к реализации проекта, сначала определяем фокус-группу, затем рассчитываем свои силы, выбираем именно то мероприятие, которое будет иметь наибольший эффект. Разработав четкий план действий, приступаем к поиску меценатов и спонсоров, – рассказывает Бидаулет.

Не принижая достоинства гуманитариев, мой собеседник отмечает, что технари смотрят на мир более рационально, возможно, они не отличаются крас­норечием, но предпочитают конкретные дела.

– Бидаулет, как тебе удается вовлечь своих сверстников в ряды волонтеров? Не секрет, что студенты увлечены смартфонами и живут в своем удобном и комфортном мире, не обременяя себя какими-то лишними хлопотами.

– Волонтерство как раз успешно решает эту проблему. Во-первых, эта общественная работа способствует социализации молодежи. Для решения конкретной задачи необходима командная работа. У тебя появляются новые друзья, круг общения расширяется, а еще появляются и новые возможности. Для меня каждая встреча с бизнесменом является стимулом к развитию. Могу сказать, что на своем небольшом волонтерском пути повстречал много интересных личностей из этой среды. Они видели мое стремление работать, чтобы внести свой вклад в улучшение социальной среды. Возможно, кто-то из них заинтересуется моей кандидатурой при трудоустройстве. Поэтому я всегда говорю о возможностях, которые открываются перед волонтерами.

Семь приоритетов

Услышав в новостях о том, что на базе нового офиса «Jas Otan» открыт коворкинг-центр, Бидаулет пришел к ним с предложением о совместной работе. С тех пор современный офис с открытыми пространствами, компьютерной зоной и библиотекой стал своего рода домом для волонтеров и жас­отановцев, где рождаются и обсуж­даются новые проекты. Они уже реализовали ряд социальных проектов по поддержке детей из детских домов и многодетных семей.

Сейчас ребята сосредоточены на реализации проектов по семи направлениям, на которые акцентировал внимание Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это – Asyl mura, Bilim, Qamqor, Úmit, Sabaqtastyq, Taza Álem и Saúlyq. Вместе с жасотановцами они планируют создать 7 отрядов волонтеров по этим направлениям. Приступили к реализации проекта «Жастар lunguage» по обучению молодежи английскому, турецкому и китайскому языкам. Кроме того, ранее Аlmaty volunteers реализовал ряд проектов в рамках направления Qamqor. При поддержке бизнеса организовали досуг для детей из Алматинского областного детского дома № 1 и детей из многодетных и малообеспеченных семей. В рамках проекта более 1 000 детей познакомились с туристическими достопримечательностями Алматинской области, посетили зоопарк, ипподром, музеи, театры. Волонтеры решили отойти от традиционных мер помощи, когда детям дарят одежду, игрушки, сладости, и сосредоточиться на духовно-нравственном воспитании, расширить их кругозор, сделав акцент на познавательном аспекте. Кроме того, в списке их дел значатся спортивные и экологические акции, конкурсы.

Бидаулет был в числе волонтеров, которые встречались с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым в начале февраля.

– Тогда мы предложили идею о создании единого веб-портала, объединяющего всех волонтеров мегаполиса, где можно получить всю информацию о деятельности волонтеров Алматы. Сегодня между ними нет связи, и мы не можем охватить всех сразу. Есть отдельные результаты, но при общем охвате не видно статистики и продвижения, – говорит Бидаулет.

Сегодня веб-портал разрабатывается при поддержке Международного университета IT-технологий и городского акимата. На встрече аким Алматы пообещал выделить помещение для Дома волонтера.

Наурыз – время благих дел

В дни празднования Наурыза волонтеры планируют уделить самое пристальное внимание ветеранам Великой Отечественной войны, которых в Алматы сегодня проживает всего 213 человек. В ходе опроса они составили социальный паспорт каждого ветерана, чтобы определить, в чем нуждается каждый из них в первую очередь. Выяснилось, что кому-то нужен слуховой аппарат, кому-то надо заменить коляску. Полностью обработав эту информацию, составили смету. Ребята надеются, что их поддержит одна из социально ответственных компаний, с которой сейчас ведутся переговоры. На первой стадии они планируют охватить именно ветеранов, а затем и тружеников тыла.

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