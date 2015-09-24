Открывая Баланчина Свежий выпуск 428 Евгения МЯГКОВА

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О Баланчине говорят, что в хореографии он все равно, что Моцарт в музыке. Хотя балеты Джорджа Баланчина (воспитанника Петербургской школы балета и основателя балетной школы в США) сохранились на видео, точно воспроизвести их невозможно. Все тонкости его постановок можно узнать лишь непосредственно от тех, кто работал в его труппе New York City Ballet (NYCB). Нанет Глушак с 8 лет училась в школе Баланчина, а потом три года танцевала в его труппе. И хотя из-за перемен в личной жизни перешла в American Ballet Theater, признается, что душой всегда была с Баланчиным и знание тонкостей его спектаклей сохранила на всю жизнь.

Сегодня Нанет Глушак – художественный руководитель театра «Балет Капитолия» в Тулузе (Франция) и ставит балеты Баланчина по всему миру. Для артистов Театра «Астана балет» постичь хореографический язык Баланчина непросто. Впрочем, он так же сложен и для артистов из других стран. Секрет и загадка – в феноменальной музыкальности Баланчина, в ритмической сложности рисунка танца. У этого хореографа любая музыка становилась джазовой, и не важно, Гершвин это или Чайковский, Моцарт или Бах.

О Баланчине говорят, что у него была русская душа и американские мозги. Но для артистов Театра «Астана балет» особенно близко то, что знаменитый хореограф считал балет царством женщины. А, как известно, в этом молодом коллективе работают только танцовщицы. Нанет Глушак, помогая им постигать баланчинский стиль, обращает внимание на работу мышц, советует, как избежать травм, ведь новатор Баланчин обогатил классическую хореографию элементами модерна и мюзикла, джаза и спорта. И солистам, и кордебалету нужно внимательнее слушать музыку, двигаться быстрее обычного. Молодые казахстанские артисты изучают стиль Баланчина, чтобы хорошо ориентироваться в пространстве современного искусства и сократить разрыв между отечественной и западной хореографией.

Во время ежедневного утреннего класса девушки прилежны и внимательны, а Нанет Глушак терпелива и требовательна. Она повторяет слова, которые когда-то говорил артистам NYCB Джордж Баланчин: «Я хочу больше», и при этом поднимал планку все выше и выше. Нанет Глушак тоже постепенно, настойчиво повышает требования к артистам театра, а когда у них все получается как надо, восклицает: «Очень хорошо!» и поднимает вверх большой палец. И хотя физические нагрузки серьезные, а к концу репетиций кажется, что у танцовщиц нет никаких сил, завершаются занятия всегда одинаково: глубоким реверансом и аплодисментами Нанет Глушак.