Открывая «окно» в Африку

В Аддис-Абебе Е. Идрисов встретился с председателем Комиссии АС Эрастусом Мвенчой. В ходе беседы стороны отметили, что участие нашей страны в деятельности Африканского союза в качестве наблюдателя (этот статус наша страна получила в нынешнем году) будет способствовать налаживанию сотрудничества Казахстана с африканскими государствами, а также расширению их связей с Центральной Азией.

Выступая перед постоян­ными представителями 54 государств – членов Африканского союза, глава МИД РК обозначил основные приоритеты Казахстана в данной международной организации, рассказал о перспективах торгово-экономического сотрудничества в контексте важности обеспечения устойчивого развития для многих стран африканского континента. Казахстанский дипломат призвал африканские государства принять активное участие в выставке «ЭКСПО-2017», а также оказать поддержку кандидатуре Казахстана в выдвижении в непостоянные члены Совета безопасности ООН в 2017–2018 годах.

В ходе пребывания в Аддис-Абебе Е. Идрисов встретился с премьер-министром Эфиопии Хайлемариамом Десаленем, с которым обсудил вопросы торгово-экономического, инвестиционного, политического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Глава МИД РК рассказал о предстоящем в следующем году открытии казахстанского посольства в Аддис-Абебе и выразил на­дежду на всемерную поддерж­ку со стороны руководства Эфиопии планам РК по использованию этой страны в качестве «окна в Африку».

Также состоялась встреча с президентом Эфиопии Мулату Тешоме, в ходе которой стороны договорились приложить все усилия для дальнейшего расширения сотрудничества и политического диалога между странами. Как отметил М. Тешоме, дальность расстояния между двумя странами – в большей степени психологический фактор, чем реальное препятствие для расширения торговых связей. Е. Идрисов в свою очередь рассказал об участии Казахстана в создании железнодорожного логистического маршрута, по которому в скором будущем казахстанские грузы смогут достигать иранского порта Бандар-Аббас, который находится вблизи портовой инфраструктуры Джибути, используемой эфиопским бизнесом.

Также министр иностранных дел РК обсудил перспективы развития двусторонних отношений со своим эфиопским коллегой Тедросом Адханом Гебрейесусом. А в ходе переговоров с генеральным директором эфиопской компании МЕТЕК Кинфе Данью Гебреселаси были обсуждены вопросы укрепления связей между деловыми структурами двух стран.

Ануар КАЛМЫКОВ