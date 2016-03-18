​Открывая Восточные ворота

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Леонид СОКОЛОВ

17 марта в Нанкине (КНР, провинция Цзянсу) по инициативе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сос­тоялся форум по привлечению иностранных инвесторов в развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ».

Форум был нацелен на реализацию Соглашения между провинцией Цзянсу и КТЖ по привлечению прямых инвестиций в размере 600 млн долларов США. Данное соглашение подписано в ходе визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в КНР в сентяб­ре 2015 года.

На форуме выступил президент АО «НК «КТЖ» Аскар Мамин­. Он подчерк­нул важность инициатив лидеров РК и КНР Нурсултана­ Назарбаева­ и Си Цзиньпина по реализации программы «Нұрлы жол – путь в будущее» и проекта «Экономический пояс Шелкового пути», которые создают оптимальные условия для обеспечения торговли на Евразийском континенте с обязательным развитием перевозок по совместной транспортно-логистической системе.

– Уникальность СЭЗ связана с широкими возможнос­тями по обеспечению логистических цепей поставок грузов в Азию и Европу. Современная инф­раструктура, налоговые и таможенные преференции позволяют создавать новые производства прежде всего для рынка Евразийского сою­за с населением порядка 180 миллионов и торговым оборотом с КНР порядка 110 миллиардов долларов США, – отметил А. Мамин.

В настоящее время Сухой порт СЭЗ полностью готов и уже осуществляет логис­тические и мультимодальные операции с дальнейшей доставкой грузов до потребителей стран Таможенного союза, Центральной и Южной Азии, Европы и стран Персидского залива.

Также завершено строи­тельство базовой инфраструктуры СЭЗ «Хоргос», которая должна стать мультимодальным, торгово-логистическим хабом и драйвером инфраструктурного, экономического развития в регионе.

Как считает президент АО «НК «КТЖ», «совместное учас­тие в реализации проектов СЭЗ будет способствовать сопряжению инициатив новой экономической политики «Нұрлы жол» и «Экономический пояс Шелкового пути» в повышении конкурентоспособности производства, укреплению сотрудничества в области высокотехнологичной промышленнос­ти и предоставлению производственных услуг».

Выступивший на форуме заместитель губернатора провинции Цзянсу Чжан Лей высказал уверенность, что «китайская сторона примет активное участие в исполнении программы индустриального сотрудничества между РК и КНР на СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

На форуме также выступили заместитель генерального директора АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» Хишам Билмааши, президент АО «KTZ Express» Санжар Елюбаев, заместитель председателя правления АО «Kaznex Invest» Алмас Айдаров, директор департамента таможенной методологии Министерства финансов Марат Бейсенов.

В мероприятии приняли учас­тие представители около 150 китайских компаний.

В рамках форума президент АО «НК «КТЖ» Аскар Мамин встретился с губернатором провинции Цзянсу Ши Тайфэном, мэром народного правительства г. Ляньюньган Сян Сюэлоном и рядом руководителей ведущих китайских компаний. Стороны обсудили вопросы реализации сов­местных проектов, дальнейшего развития СП «Казахстанско-китайская логистическая компания Ляньюньган», создания логистической зоны ШОС в г. Ляньюньган, а также развития МЦПС «Хоргос».

В ходе встречи губернатор провинции Цзянсу Ши Тайфэн отметил заинтересованность китайской стороны в развитии взаи­мовыгодного сотрудничества и достижения продуктивных результатов в реализации проектов по развитию СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Провинция Цзянсу является одним из ведущих экономических регионов Китая с высоким индустриально-аграрным развитием. Объем валового регионального продукта составляет 1 трлн 200 млрд долларов США. Население провинции – 78,6 млн человек.

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