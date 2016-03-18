​Открывая Восточные ворота

17 марта в Нанкине (КНР, провинция Цзянсу) по инициативе АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялся форум по привлечению иностранных инвесторов в развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ».
Форум был нацелен на реализацию Соглашения между провинцией Цзянсу и КТЖ по привлечению прямых инвестиций в размере 600 млн долларов США. Данное соглашение подписано в ходе визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в КНР в сентябре 2015 года.
На форуме выступил президент АО «НК «КТЖ» Аскар Мамин. Он подчеркнул важность инициатив лидеров РК и КНР Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина по реализации программы «Нұрлы жол – путь в будущее» и проекта «Экономический пояс Шелкового пути», которые создают оптимальные условия для обеспечения торговли на Евразийском континенте с обязательным развитием перевозок по совместной транспортно-логистической системе.
– Уникальность СЭЗ связана с широкими возможностями по обеспечению логистических цепей поставок грузов в Азию и Европу. Современная инфраструктура, налоговые и таможенные преференции позволяют создавать новые производства прежде всего для рынка Евразийского союза с населением порядка 180 миллионов и торговым оборотом с КНР порядка 110 миллиардов долларов США, – отметил А. Мамин.
В настоящее время Сухой порт СЭЗ полностью готов и уже осуществляет логистические и мультимодальные операции с дальнейшей доставкой грузов до потребителей стран Таможенного союза, Центральной и Южной Азии, Европы и стран Персидского залива.
Также завершено строительство базовой инфраструктуры СЭЗ «Хоргос», которая должна стать мультимодальным, торгово-логистическим хабом и драйвером инфраструктурного, экономического развития в регионе.
Как считает президент АО «НК «КТЖ», «совместное участие в реализации проектов СЭЗ будет способствовать сопряжению инициатив новой экономической политики «Нұрлы жол» и «Экономический пояс Шелкового пути» в повышении конкурентоспособности производства, укреплению сотрудничества в области высокотехнологичной промышленности и предоставлению производственных услуг».
Выступивший на форуме заместитель губернатора провинции Цзянсу Чжан Лей высказал уверенность, что «китайская сторона примет активное участие в исполнении программы индустриального сотрудничества между РК и КНР на СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».
На форуме также выступили заместитель генерального директора АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» Хишам Билмааши, президент АО «KTZ Express» Санжар Елюбаев, заместитель председателя правления АО «Kaznex Invest» Алмас Айдаров, директор департамента таможенной методологии Министерства финансов Марат Бейсенов.
В мероприятии приняли участие представители около 150 китайских компаний.
В рамках форума президент АО «НК «КТЖ» Аскар Мамин встретился с губернатором провинции Цзянсу Ши Тайфэном, мэром народного правительства г. Ляньюньган Сян Сюэлоном и рядом руководителей ведущих китайских компаний. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов, дальнейшего развития СП «Казахстанско-китайская логистическая компания Ляньюньган», создания логистической зоны ШОС в г. Ляньюньган, а также развития МЦПС «Хоргос».
В ходе встречи губернатор провинции Цзянсу Ши Тайфэн отметил заинтересованность китайской стороны в развитии взаимовыгодного сотрудничества и достижения продуктивных результатов в реализации проектов по развитию СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».
Провинция Цзянсу является одним из ведущих экономических регионов Китая с высоким индустриально-аграрным развитием. Объем валового регионального продукта составляет 1 трлн 200 млрд долларов США. Население провинции – 78,6 млн человек.