Открываются возможности социализации

Спорт
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28В Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства подчеркивает: именно молодежь должна стать двигателем нового курса, поэтому государство делает все для того, чтобы для молодого поколения были открыты все возможности. Совсем скоро Послание отметит свою первую годовщину, и это позволяет подвести некоторые итоги. В частности, в сфере молодежной политики.

В Атырауской области, как и во всех других регионах респуб­лики, создано управление по воп­росам молодежной политики. Чтобы представить так назы­ваемый фронт работ, необходимо обратиться к цифрам. В области насчитывается 157 638 молодых людей в возрасте 14–29 лет, что составляет 28,4% от общего числа жителей. Из них 83 492 человека живут в сельской местности, 74 146 – в городе. 31 января 2013 года был утвержден план мероприятий по развитию молодежной политики на 2013 год. По истечении десятимесячного срока выполнено 87% запланированного.

Сформирована новая система работы с молодежью. Школьники привлекаются к общественной деятельности с помощью молодежной организации «Жас Улан». На это направление в рамках государственного социального заказа выделено 5 млн. тенге, организуются мероприятия по развитию творчества школьников, военно-патриотическому воспитанию.

Военно-патриотические клубы при детско-юношеских организациях «Жас Кыран» и «Жас Улан» действуют в городе Атырау, там их 12, и 33 – в районах. В трех высших и 14 средних специальных учебных заведениях основаны комитеты по делам молодежи, утверждены дополнительные штатные единицы.

Системно развивается структура самоуправления студентов. В учебных заведениях есть представители студенческих управляющих организаций и Альянса студентов Казахстана. На крупных предприя­тиях также созданы комитеты и советы по делам молодежи. Мы постарались охватить и еще одну категорию молодых людей – безработных, а также оставшихся без попечения родителей. Был открыт центр «Молодежная биржа труда», в который с апреля по октябрь текущего года обратилось свыше 3 000 человек. Для безработных были организованы ярмарки вакансий и специальные семинары, помогающие найти работу.

В начале года в рамках государственного соцзаказа открыты различные виды социальных услуг для молодежи, направленные на социализацию молодых людей, профессиональное обу­чение, повышение религиозной грамотности. Важно отметить, что огромная часть запланированных работ направлена на решение социальных проблем молодежи. С начала года 19 499 студентов, обучающихся на дневном отделении, получили льготу на проезд в общественном транспорте. 89 студентам с хорошей успеваемостью из малообеспеченных семей областные управления образования и здравоохранения посредством привлечения спонсоров помогли решить проблему с оплатой обучения.

Кроме того, в текущем году по инициативе акима Атырауской области был заключен меморандум с компанией «Аджип ККО» о предоставлении образовательных грантов на 250 человек. Они будут выделены детям-сиротам, учащимся из малообеспеченных семей с хорошей успеваемостью. Из них 20 молодых людей будут иметь возможность обучаться в лучших вузах дальнего зарубежья. Также в нынешенм году 27 выпускников школ получили возможность бесплатно учиться в Российской Федерации, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. С целью обеспечения молодых семей доступным жильем с помощью льготных кредитов реализуется программа «Жас Отау». В микрорайоне «Нурсая» в городе Атырау уже начато строительство 90-квартирного жилого дома, который планируется сдать в первом полугодии 2014 года.

Доля молодежи, участвующей в реализуемых в области программах «Занятость-2020» и «Дорожная карта бизнеса-2020», в сравнении с 2012 годом увеличилась на 35%. Это также свидетельствует о том, что молодежь не остается в стороне от мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства. Под контролем управления – реализация проектов «С дипломом – в село» и «Молодежная практика». В мае – октябре студенты и безработная молодежь – всего 500 человек – работали в составе трудовых отрядов «Жасыл ел». Им выплачивалась зарплата, в среднем 26 500–32 500 тенге, была обеспечена необходимая спецодежда.

В нынешнем году впервые открылось несколько площадок по развитию молодежного предпринимательства. Более 150 проектов молодых участвовали в конкурсе Start up, открытой площадке TEDx zhaiyk и конкурсе «От инноваций – к развитию», некоторые из них получили государственную поддержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». В сентябре в Атырау был открыт центр поддержки начинающих молодых предпринимателей «Молодежная предпринимательская лига «Самрук». В областном центре также планируется открытие для них коворкинг-центра. Сейчас составляется проектно-сметная документация для его размещения в здании управления занятости и социальных программ.

В текущем году в области были проведены Дельфийские игры и состязания Клуба веселых и находчивых (КВН). Оказывается поддержка представителям молодежных субкультур, охватывающих различные творческие группы, молодежные делегации от области участвовали в респуб­ликанских и международных конкурсах. Систематически проводятся спортивные и культурные мероприятия среди студентов и работающей молодежи. Так, в начале года был организован региональный молодежный форум с участием делегатов из Астраханской, Самарской и Оренбургской областей Российской Федерации. 12–18 сентября текущего года 40 делегатов от Атыраус­кой области приняли участие в форуме «СелиАс», прошедшем в Астрахани, где они смогли обменяться опытом и пройти обучение на семинарах.

Молодежная политика пропагандируется с помощью регио­нальных СМИ и социальных сетей. Например, в текщуем году в области был впервые запущен сайт для молодежи. Организованы мероприятия по духовному воспитанию молодых людей, приобщению их к культуре. 140 мероприятий организовано в сфере формирования здорового образа жизни и охраны здоровья. Их участниками стали более 5 000 человек. Был пополнен Совет по делам молодежной политики при акиме Атырауской области, в него вошли руководители активных молодежных организаций, на совещаниях под председательством главы региона постоянно рассматриваются и решаются их важнейшие проблемы.

В планах – открытие молодежного ресурсного центра в Атырау. Анализ работы, проделанной в районах, позволяет отметить, что работа с молодежью ограничивалась одноразовыми мероприя­тиями. Однако более половины молодого населения проживает именно в селах, поэтому работа с сельской молодежью должна выходить на новый уровень.

Мейрим КАЛАУИ, руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

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