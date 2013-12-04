Открываются возможности социализации

В Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства подчеркивает: именно молодежь должна стать двигателем нового курса, поэтому государство делает все для того, чтобы для молодого поколения были открыты все возможности. Совсем скоро Послание отметит свою первую годовщину, и это позволяет подвести некоторые итоги. В частности, в сфере молодежной политики.
В Атырауской области, как и во всех других регионах республики, создано управление по вопросам молодежной политики. Чтобы представить так называемый фронт работ, необходимо обратиться к цифрам. В области насчитывается 157 638 молодых людей в возрасте 14–29 лет, что составляет 28,4% от общего числа жителей. Из них 83 492 человека живут в сельской местности, 74 146 – в городе. 31 января 2013 года был утвержден план мероприятий по развитию молодежной политики на 2013 год. По истечении десятимесячного срока выполнено 87% запланированного.
Сформирована новая система работы с молодежью. Школьники привлекаются к общественной деятельности с помощью молодежной организации «Жас Улан». На это направление в рамках государственного социального заказа выделено 5 млн. тенге, организуются мероприятия по развитию творчества школьников, военно-патриотическому воспитанию.
Военно-патриотические клубы при детско-юношеских организациях «Жас Кыран» и «Жас Улан» действуют в городе Атырау, там их 12, и 33 – в районах. В трех высших и 14 средних специальных учебных заведениях основаны комитеты по делам молодежи, утверждены дополнительные штатные единицы.
Системно развивается структура самоуправления студентов. В учебных заведениях есть представители студенческих управляющих организаций и Альянса студентов Казахстана. На крупных предприятиях также созданы комитеты и советы по делам молодежи. Мы постарались охватить и еще одну категорию молодых людей – безработных, а также оставшихся без попечения родителей. Был открыт центр «Молодежная биржа труда», в который с апреля по октябрь текущего года обратилось свыше 3 000 человек. Для безработных были организованы ярмарки вакансий и специальные семинары, помогающие найти работу.
В начале года в рамках государственного соцзаказа открыты различные виды социальных услуг для молодежи, направленные на социализацию молодых людей, профессиональное обучение, повышение религиозной грамотности. Важно отметить, что огромная часть запланированных работ направлена на решение социальных проблем молодежи. С начала года 19 499 студентов, обучающихся на дневном отделении, получили льготу на проезд в общественном транспорте. 89 студентам с хорошей успеваемостью из малообеспеченных семей областные управления образования и здравоохранения посредством привлечения спонсоров помогли решить проблему с оплатой обучения.
Кроме того, в текущем году по инициативе акима Атырауской области был заключен меморандум с компанией «Аджип ККО» о предоставлении образовательных грантов на 250 человек. Они будут выделены детям-сиротам, учащимся из малообеспеченных семей с хорошей успеваемостью. Из них 20 молодых людей будут иметь возможность обучаться в лучших вузах дальнего зарубежья. Также в нынешенм году 27 выпускников школ получили возможность бесплатно учиться в Российской Федерации, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. С целью обеспечения молодых семей доступным жильем с помощью льготных кредитов реализуется программа «Жас Отау». В микрорайоне «Нурсая» в городе Атырау уже начато строительство 90-квартирного жилого дома, который планируется сдать в первом полугодии 2014 года.
Доля молодежи, участвующей в реализуемых в области программах «Занятость-2020» и «Дорожная карта бизнеса-2020», в сравнении с 2012 годом увеличилась на 35%. Это также свидетельствует о том, что молодежь не остается в стороне от мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства. Под контролем управления – реализация проектов «С дипломом – в село» и «Молодежная практика». В мае – октябре студенты и безработная молодежь – всего 500 человек – работали в составе трудовых отрядов «Жасыл ел». Им выплачивалась зарплата, в среднем 26 500–32 500 тенге, была обеспечена необходимая спецодежда.
В нынешнем году впервые открылось несколько площадок по развитию молодежного предпринимательства. Более 150 проектов молодых участвовали в конкурсе Start up, открытой площадке TEDx zhaiyk и конкурсе «От инноваций – к развитию», некоторые из них получили государственную поддержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». В сентябре в Атырау был открыт центр поддержки начинающих молодых предпринимателей «Молодежная предпринимательская лига «Самрук». В областном центре также планируется открытие для них коворкинг-центра. Сейчас составляется проектно-сметная документация для его размещения в здании управления занятости и социальных программ.
В текущем году в области были проведены Дельфийские игры и состязания Клуба веселых и находчивых (КВН). Оказывается поддержка представителям молодежных субкультур, охватывающих различные творческие группы, молодежные делегации от области участвовали в республиканских и международных конкурсах. Систематически проводятся спортивные и культурные мероприятия среди студентов и работающей молодежи. Так, в начале года был организован региональный молодежный форум с участием делегатов из Астраханской, Самарской и Оренбургской областей Российской Федерации. 12–18 сентября текущего года 40 делегатов от Атырауской области приняли участие в форуме «СелиАс», прошедшем в Астрахани, где они смогли обменяться опытом и пройти обучение на семинарах.
Молодежная политика пропагандируется с помощью региональных СМИ и социальных сетей. Например, в текщуем году в области был впервые запущен сайт для молодежи. Организованы мероприятия по духовному воспитанию молодых людей, приобщению их к культуре. 140 мероприятий организовано в сфере формирования здорового образа жизни и охраны здоровья. Их участниками стали более 5 000 человек. Был пополнен Совет по делам молодежной политики при акиме Атырауской области, в него вошли руководители активных молодежных организаций, на совещаниях под председательством главы региона постоянно рассматриваются и решаются их важнейшие проблемы.
В планах – открытие молодежного ресурсного центра в Атырау. Анализ работы, проделанной в районах, позволяет отметить, что работа с молодежью ограничивалась одноразовыми мероприятиями. Однако более половины молодого населения проживает именно в селах, поэтому работа с сельской молодежью должна выходить на новый уровень.
Мейрим КАЛАУИ, руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области