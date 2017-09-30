Откуда будет брать редьку столичный общепит?

Экономика
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Анастасия Прилепская
Фото: pavlodarnews.kz
Во время очередной сельскохозяйственной зярмарки, которая в эти выходные проходит в Астане с участием фермеров Прииртышья, сотрудники центра продаж товаров и услуг "Сделано в Казахстане" заключили договор о поставках павлодарской редьки, передает портал Pavlodarnews.kz.

"На ярмарку мы с собой захватили мешок белой и черной редьки, которую выращивает крестьянское хозяйство Павлодарского района "Тамара". В Астане мы договорились с оптовиками о поставках павлодарской редьки в сеть лагманных столицы, - рассказал директор центра "Сделано в Казахстане", депутат павлодарского районного маслихата Дмитрий Корепанов.

В этом году в хозяйстве "Тамара" отвели под редьку шесть 6 гектаров, сбор урожая еще идет, овощеводы планируют собрать около 120 тонн корнеплодов. В Павлодаре редька пользуется популярностью у производителей полуфабрикатов.

Центр продаж "Сделано в Казахстане" помогает 20 хозяйствам Павлодарского, Лебяжинского и Успенского районов, реализовывать выращенные ими картофель, морковь, свеклу, редьку и капусту. На столичной ярмарке они не продавали свои овощи в розницу, сделав ставку на договоренности об оптовых поставках в магазины и заведения общепита Астаны.

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